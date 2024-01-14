Yayınlanma: 14.01.2024 - 11:04

Güncelleme: 14.01.2024 - 11:04

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Tuzla Belediyesi Başkan Adayı Eren Ali Bingöl oldu. Peki, CHP İstanbul Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl kimdir? Eren Ali Bingöl nereli, kaç yaşında?

EREN ALİ BİNGÖL KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tuzla İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi seçimleri İdris Güllüce Kültür Merkezinde yapıldı. CHP Tuzla İlçe Örgütü yeni başkanını seçti. Tek liste ile gidilen kongrede CHP Tuzla İlçe Başkanı Eren Ali Bingöl oldu. Mevcut başkan Hasan Uzunyayla il delegesi olamadı. Seçimi kazanan Eren Ali Bingöl, CHP Tuzla İlçe Başkanı seçildi. Memleketi Bingöl. Mesleği avukatlık. 2013 yılında CHP’ye üye olarak aktif olarak siyasete başladı. 2014-2017 yılları arası CHP Tuzla İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Sekreterliği yaptı. CHP Parti Okulu Eğitmeni olarak “Sandık Güvenlik Eğitimleri” verdi. 31 Mart Yerel seçimlerinde ve 23 Haziran Seçimlerinde Tuzla İlçe Seçim Kurulu Temsilciliği görevlerinde bulundu. 3 yıldır Serbest Avukatlık yapıyor. İleri derecede İngilizce biliyor.