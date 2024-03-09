CHP İzmir adayı Cemil Tugay'dan Tunç Soyer'e: 'Bir dakika yanımda durmayan belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor'

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, İstanbul'a giderek İmamoğlu'na destek veren Tunç Soyer'i kastederek, "Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 15:30
CHP İzmir adayı Cemil Tugay'dan Tunç Soyer'e: 'Bir dakika yanımda durmayan belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tunceliler Kültür Dayanışma Doğa Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Ülkede derin bir yoksulluk ve haksızlığın yaşadığını vurgulayan Cemil Tugay, "Ancak yaşanan tüm sorunlara rağmen mücadele ediyoruz. Bu şehirde bir yerel yönetim geleneği var. Bu geleneği bugüne kadar CHP'li belediye başkanları sürdürdü. Kim olursa olsun, hepsi İzmirlilere eşit gözle baktı, ayrımcılık yapmadı. Bu geleneğin devam edeceğine inanıyorum. CHP'den adayım. Bu geleneğin temsilcisi olmaktan da gurur duyuyorum. Kendimi adaylığa çok iyi hazırladım. Sırça köşklerde değil, hayatın zorluklarıyla büyüdüm" dedi.

TUNÇ SOYER'E SİTEM

Tugay, Pir Sultan Abdal'ın sözleriyle sürdürdüğü konuşmasında, İstanbul'a giderek Ekrem İmamoğlu'na destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kastederek, "İzmirliler buna izin vermez. Biz bu tartışmayı yaparken Manisa'da, Uşak'ta, Balıkesir'de, Kastamonu'da, Amasya'da Türkiye'nin çok yerinde kazanıyoruz. Ama bizim burada dost dediğimiz bazıları inanılmaz haksız cümleler kuruyor. Pir Sultan Abdal'ın hikayesinde 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi' diyor. Benim de itirazım var" dedi. 

Tugay, "AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlar bu haldeyken, ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var. Bunu yapmayın. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" ifadelerini kullandı.


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