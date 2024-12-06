CHP İzmir “ÇEDES”e karşı harekete geçiyor

Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:41

Güncelleme: 06.12.2024 - 16:42

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) gündemiyle düzenlenen CHP İzmir İlçe Başkanları toplantısında ilçe başkanları ile bir araya geldi. Bornova’da bulunan 99 okulda görev yapmak üzere imam, müezzin ve kuran öğreticisi atanmasıyla yeniden gündeme gelen ÇEDES projesine karşı verilecek mücadelenin yol haritasını belirlenen toplantıda Aslanoğlu “Daha önce tepkiler üzerine askıya alınan projenin yeniden İzmir’e dayatılmasına tepki göstererek iktidar yüklendi. Aslanoğlu “AKP iktidarı İzmir’in laik eğitim ve çocuklar konusundaki hassasiyetiyle İzmirliyi sınamaya kalkmasın. Tarikatlarla iş birliği yapacağını ilan eden bir bakan varken bu projeyi İzmirlilere kimse kabul ettiremez, İzmirli hemşerilerimiz size gereken cevabı bir kez daha verir” dedi.

Okullarda pedagoji eğitimi almış öğretmenler tarafından verilen din kültürü ve peygamberimizin hayatı dersleri mevcutken, ÇEDES projesiyle, pedagoji eğitimi olmayan imamları ve müezzinleri velilerin rızası olmadan zorla okula gönderen, körpecik evlatlarımızı anaların babaların rızası olmadan okuldan alıp cami müezzinine teslim eden bu zihniyete çocukları emanet etmeyeceklerini belirten Aslanoğlu, “İlçe başkanlarımız ile birlikte bugün Bornova’da Bornova ilçe başkanımız Ertürk Çapın’ın ev sahipliğinde toplandık. Çünkü ÇEDES denilen ve okullara zorla eğitici kimliği ve bilgisi olmayan müezzinler sokan projeyi İzmir’de Bornova’da hayata geçireceklerini sanıyorlar. Ne öğretmenlerimizin, ne velilerin ne de çocuklarımızın istekleri dışında ve baskıyla projeye dahil edilmeleri kabul edilemez. Bu projeyi hayata geçirenler bile amacını net bir şekilde anlatamıyor, kimseyi ikna edemiyorlar. Çıksınlar neden okullarda din bilgisi öğretmenleri değil de, müezzinler tarafından dini eğitim verilmesi gerektiğini İzmirlilere anlatsınlar. Biz çocuklarımızın din eğitimi almalarına karşı değiliz, eğitim formasyonu olmayan cami görevlilerinin okullara sokulmak istenmesine karşıyız. Pırıl pırıl çocuklarımızı, hiçbir pedagoji eğitimi olmayan, Milli Eğitim kadrosunda bulunmayan, ne anlatacakları müfredatla veya kanunla belirlenmemiş ve denetlenemeyecek din görevlilerine emanet etmemizi istiyorlar. Emanet etmeyeceğiz” diye konuştu.

OKULLARI TARİKATLARIN ARKA BAHÇESİ YAPTIRMAYACAĞIZ.

Farklı mezheplere, dinlere ve inanışlara sahip ailelerin çocuklarına dayatma yapılmasının çağdaş eğitimle asla bağdaşmayacağını ve isteyen her vatandaşın kendi inanışına göre ibadethanelere, kurslara veya din adamlarına başvurarak istediği dini eğitimi almakta özgür olduğunu ifade eden CHP İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu “Açıkça belirtelim ve algı oyunlarının şimdiden önüne geçelim ki, bizim tepkimiz asla din eğitimine değil. Bizim tepkimiz ve vereceğimiz mücadele, din görevlilerini zorla okula, laik eğitimin içine sokarak çocuklarımızın psikolojisini bozacak, eğitime ve okula olan sevgilerini ve güvenlerini sarsacak ÇEDES uygulamasında direten AKP iktidarına ve onun tarikat sevdalısı bakanına. Bugün bu projeye karşı vereceğimiz mücadeleyi ilçe başkanlarımız ile konuştuk. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, velileri ve İzmirlileri hiçe sayarak bu projeyi zorla uygulamaya çalışan zihniyete karşı olan tüm taraflarla birlikte mücadele vereceğiz. Bu konuda hem okullarımızın önünde hem 30 ilçemizin merkezlerinde vatandaşımızı bilgilendirecek eylemler yapacak, broşürler dağıtacağız. Konuyu tüm taraflarıyla birlikte tartışacağımız geniş katılımlı STK toplantılarına da başlıyoruz. AKP iktidarı İzmir’in laik eğitim ve çocuklar konusundaki hassasiyetiyle İzmirliyi sınamaya kalkmasın. Tarikatlarla iş birliği yapacağını ilan eden bir bakan varken bu projeyi İzmirlilere kimse kabul ettiremez. İzmir’i sevmediklerini, İzmirliye rağmen zorla bu projeyi okullara sokmalarından bir kez daha anlıyoruz. Bilsinler ki, ne okullarımızı ne çocuklarımızı ne de İzmir’i onların laik eğitimden uzak, tarikatların isteğine göre dizayn edilmiş projelerine teslim etmeyeceğiz” dedi.

“NEDEN BİLAL SAYGILI CAMİ?”

Bornova’da ÇEDES projesinde okullara gidecek dini kadroların atanması için, AKP İzmir il başkanı Bilal Saygılı’nın kendi ismini vererek yaptırdığı caminin merkez olarak seçildiğine de dikkat çeken Aslanoğlu “Neden Bilal Saygılı cami, İzmir’de AKP il başkanının yaptırdığı cami dışında cami bulamamışlar. AKP il başkanı çocuklardan elini çek. Daha önce FETÖ belasını başımıza sizler açtınız, yeni belaları bu ülkenin başına açmayın. Bırakın çocuklarımız devletin Din Bilgisi konusunda yetiştirdiği ve devletin öğretmenleri tarafından yetiştirilsinler” ifadelerini kullandı.

CHP İZMİR EKONOMİK KRİZ VE ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİDEN SAHAYA İNİYOR

İlçe başkanları toplantısında, 30 ilçede aynı zamanda başlayacak olan ekonomi gündemli saha çalışmaları da konuşuldu. CHP İzmir tüm ilçelerde hafta sonu mesaisi yaparak semt pazarları ve işlek caddelerde vatandaşlarla buluşacak. CHP örgütleri bu ziyaretlerde partinin asgari ücretin 30 bin lira olması için yaptığı çağrıyı ve yıllar içinde eriyen maaşları çeyrek altın hesabıyla anlatan broşürler dağıtacak. CHP İzmir ilçe başkanları toplantısına İlçe Başkanları ve İl Başkan Yardımcılarının yanı sıra Bornova ilçe belediye başkanı Ömer Eşki’de katıldı. Toplantının başında kısa bir sunum yapan belediye başkanı Eşki, ilçede hayata geçirilen projelerle birlikte gerçekleştirilecek yeni projeler hakkında da bilgi verdi.