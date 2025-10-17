CHP İzmir’de kongre günü

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 39. Olağan İl Kongresi Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda yapılmaya başlandı. Kongrede, divan başkanlığına CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir önerildi. Delegasyon Emir'in divan başkanlığını oybirliği ile kabul etti. Kongrede seçimin blok liste ile yapılmasıyla ilgili önerge oyçokluğu ile kabul edildi. Tek adaylı kongre de Çağatay Güç aday oldu. Sahnede Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Lideri Özgür Özel’in yer aldığı arka plan göze çarparken CHP’nin tutuklu belediye başkanları ile hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdik Zeyrek posterleri ve pankartlarında asıldı. Çağatay Güç’ün afişlerinde ise “Birlikte güçlüyüz” ifadeleri yer aldı.

Kongrenin açılış konuşmasını CHP İzmir İl Başkan Vekili Barış Özdemir yaptı. Kooperatif davası sebebiyle ev hapsindeki mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu kongre salonuna tele konferansla bağlandı. Aslanoğlu, “Sizi o kadar çok özledim ki, ne isterdim bugün aranızda bulunmayı, sizlerle kucaklaşmayı. 105 bir başıma tuttukları hapisten sonra şimdi ev hapsindeyim. Son 1 yıldır var olan adaletsizliklerden ben de payıma düşeni alıyorum. İnsanları alabildiğine sevmeyi bırakmazlar yanına, böyle çekersin cezanı. Tek suç ortağımız kitaplar. Hapisteki yoldaşların selamını getirdim sizi. Tunç Soyer’in, Heval Savaş Kaya’nın, Barış Karcı’nın selamını getirdim” dedi.

"SARAYA MESAJ VERECEĞİZ"

Kongrede, divan başkanlığına CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, kurultay başkanlığına seçildikten sonra kürsüye çıkarak, “Demokratik bir anlayışla uygun bir kongre geçireceğiz. Tüm Türkiye’ye; önce saraya, iktidar sahiplerine bir mesaj vereceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar CHP birlik içinde ayaktadır, iktidar yürüyüşümüz devam edecek ve bir kişi bile arkada kalmayacak" dedi.

Murat Emir, "Türkiye’yi bir çıkmaz sokağa ittiler. İşsizlerin çığ gibi büyüdüğü, iş bulanların güvencesiz çalıştığı, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu bir Türkiye. Eğitim, sağlığı bitmiş ve adaleti yerlerde sürünüyor. Halkımız ancak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bir Milli Eğitim Bakanı var; eğitimi cemaatlere peşkeş çekmiş, kafasındaki ideolojik saplantıları çocuklara enjekte etmeye çalışıyor” dedi.

"HİÇBİR SORUNU ÇÖZEMİYORLAR, CHP’YE OPERASYON ÇEKİYORLAR"

Emir CHP’li belediyelere yönelik yapılan operasyonları değerlendirerek, “Trump’tan meşruiyet alan, koltuğuna sahip çıkmaya çalışan bir siyasi iktidar var. Bunca olumsuzluğa, karanlığa rağmen umut olan bir CHP var, sizler varsınız, iktidar yürüyüşümüz var. CHP birinci parti olduğu için, partimize saldırıyorlar. Biz onlara, ‘halka gideceksiniz, halini soracaksınız’ diyoruz, onların sokağa çıkacağı dermanı kalmamış. Hiçbir sorunu çözemeyen iktidar CHP’ye operasyon çekmekte görüyor. Yargı üzerinden partimize kayyum atanmaya çalışılıyor. Sizin iradenize saldırıyorlar, bunun üzerinden CHP’yi bölebilir miyiz diye düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. İzmir İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, CHP’nin tarihsel köklerine, örgüt gücüne ve Cumhuriyet değerlerine vurgu yaptı. Tugay, “Cumhuriyet Halk Partisi, savaş meydanlarında kurulmuş, dünyanın en büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri mirası üzerine inşa edilmiş bir partidir. Bu partinin mensubu olmaktan onur duyuyorum” dedi.

“CHP BÜYÜK BİR AİLEDİR”

Tugay, salona girişinden itibaren partililerin coşkusunu hissettiğini belirterek şunları söyledi “Bu salona girdiğim andan itibaren sayısız yoldaşımla kucaklaştım. Benden büyük, küçük, genç birçok partilimizle bir araya geldim. O an bir kez daha hissettim ki Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir ailedir. Bu sadece bir söz değildir; gerçekten köklü, yüzyılı aşan bir gelenektir. Cumhuriyet Halk Partisi, savaş meydanlarında kurulmuş, fikri temelleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılmış bir partidir.”

“İSMET İNÖNÜ’NÜN, BÜLENT ECEVİT’İN, KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN, ÖZGÜR ÖZEL’İN PARTİSİ”

Tugay, CHP’nin tarihsel liderlerine de atıfta bulunarak, “Cumhuriyet Halk Partisi; İsmet İnönü’nün, Bülent Ecevit’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Özgür Özel’in partisidir. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Onlar, yoldaşlarının gözlerinden aldıkları ışıkla, onların güveniyle yola çıkıyorlar. Biz de o güveni her zaman korumalıyız.” dedi.

“CUMHURİYET EŞİT HAKLARIN SAVUNUCUSUDUR”

Cumhuriyet’in anlamını hatırlatan Tugay, “Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değildir; eşit hakların, yurttaş olmanın adıdır,” dedi. “Bu ülkede doğan herkesin eşit haklara sahip olduğuna inanıyorsanız, kimseyi kökeni, inancı, kimliği nedeniyle ayırmıyorsanız, özgürlükleri savunuyorsanız, haksızlık karşısında dimdik duruyorsanız siz Cumhuriyet’in tarafındasınız demektir.”

“CUMHURİYETİN SİGORTASI CHP’DİR”

Cemil Tugay, CHP’nin Cumhuriyet değerlerinin koruyucusu olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu günden bu yana Cumhuriyet’in sigortası olmuştur. Bu parti, Cumhuriyet’in bekçisidir. İnsanların haklarını teslim eden, yurttaşlığı savunan bir ideali temsil etmektedir.” diye konuştu.

“31 MART’TA TARİHİ BİR ZAFER KAZANDIK”

Tugay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde elde edilen başarıya da değinerek, "Cumhuriyet Halk Partisi, yüzde 38,5 oyla Türkiye’nin birinci partisi oldu. Yaklaşık 420 belediyeyi kazandık. İzmir’de ise 31 belediyeden 29’unu aldık. Bu büyük zafer, örgütümüzün, halkımızın bize olan güveninin sonucudur. Şimdi hedefimiz, ulaşamadığımız her vatandaşa ulaşmak ve onları kazanmak.” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ ENGELLEMELERE RAĞMEN YILMADIK”

Tugay, yerel yönetimlerin karşılaştığı baskılara da dikkat çekerek, “Bizi durdurmak için her türlü çirkin yolu denediler. Belediyelerin mali imkânlarını kıstılar. Suçu olmayan birçok belediye başkanımız, yöneticimiz haksız yere cezaevine gönderildi. Onlar, Cumhuriyet Halk Partili olmanın bedelini ödüyorlar. Biz onların yanındayız ve onlara İzmir’den selam gönderiyoruz.” dedi.

“GÜCÜMÜZÜ ÖRGÜTÜMÜZDEN ALIYORUZ”

Konuşmasının sonunda Tugay, CHP örgütüne seslendi, “Kolay değil bu ülkeyi taşımak ama biz gücümüzü her zaman örgütümüzden aldık. Partimize, seçmenimize, halkımıza ve inandığımız değerlere güveniyoruz. Bu inançla, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”