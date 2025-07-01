CHP İzmir İl Başkanı’nın dediği iddia edilmişti: 'Cemil Tugay yüzünden buradayım' sözlerine yalanlama

Operasyon kapsamında toplam 157 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişilerden yaklaşık 120’si gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarla gerçekleştirildi. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

TARTIŞMALI İDDİA GÜNDEM OLDU

Operasyonun ardından kamuoyuna yansıyan dikkat çekici bir iddia, siyasi çevrelerde tartışma yarattı.

Gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun, CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’e “Cemil Tugay yüzünden buradayım” dediği öne sürüldü.

Cumhuriyet bu iddiayı doğrudan muhatabına sordu.

AYTEKİN: 'BÖYLE BİR KONUŞMA YAŞANMADI'

CHP’li Ensar Aytekin, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, söz konusu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Aytekin, “Şenol Aslanoğlu ile gözaltı sonrası herhangi bir görüşmem olmadı. Bahsi geçen ifadeler asılsızdır. Böyle bir konuşma yaşanmadı” dedi.

Aytekin, kamuoyunda oluşturulmak istenen algının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, “Siyasi saiklerle üretilmiş bu tür iddialar partimize zarar verme amacı taşımaktadır. Yargı sürecinin şeffaf ve adil yürütülmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN İÇERİĞİ

Gözaltı kararı alınan kişilere yönelik suçlamalar arasında, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ve kamu zararına neden olma gibi iddialar bulunuyor.

Soruşturmanın merkezinde İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan bazı şirketlerin faaliyetleri ile geçmiş dönemde yapılan bazı ihaleler yer alıyor.