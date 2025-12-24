CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan ilkokulda ‘bozkurt’ işareti tepkisi: Çocuklar siyasete alet ediliyor

CHP İzmir İl Başkanlığı, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı’nın Kınık ilçesine bağlı Bağalan Köyü İlkokulu’nda “yenileme, eksik giderme ve tamamlama” adı altında yürüttüğü çalışmaların ardından öğrencilerin bozkurt işareti yaptığı görüntülere ilişkin sorumlular hakkında gereğinin yapılması İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.

Dilekçenin sunumundan önce yapılan açıklamada konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Milli Eğitim Bakanlığı'na "sorumluluk" çağrısı yaparak şunları söyledi:

"MERKEZİ HÜKÜMET VE BAKANLIK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELİ”

“Buradaki amaç iyi niyetle yapılmış olabilir ama o o çocukların belirli bir el hareketini yapması, belli bir siyasi söylemde bulunması doğru değil. Belki ailelerinin bilgileri dahi yok. Bu konuda ilgili siyasi partiden çok Milli Eğitim Bakanlığı'nın hassas olması gerekiyor. Keşke bakanlık görevini düzgün yapsa da bizim arkadaşlarımız bu konularda daha fazla çalışma yürütmese. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmadığı işleri bizim ilçe belediye başkanlarımız yapıyor. Okulların boya-badanasından tamiratına, temizlik malzemesinden temizliğine kadar belediye başkanlarımız üstleniyor. Biz çocukların siyasete bulaştırılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun nedeni, merkezi hükümetin yaptığı yanlış politikalarından kaynaklı, genç arkadaşların bu tarz çalışmalarla oradaki çocuklara yardım etmesini sağlamakla alakalıydı. Bizler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuklarımıza sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Merkezi hükümet ve Bakanlık görevlerini yerine getirmeli.”

ÇELİK: “SİYASİ PROPAGANDA FAALİYETİNE DÖNÜŞTÜ”

Açıklamayı okuyan CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, yenileme faaliyetlerinin ‘siyasi propagandaya’ dönüştüğünü ifade ederek “Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, Kınık ilçesi Bağalan İlkokulu’nda “yenileme, eksik giderme ve tamamlama” adı altında çalışmalar yürütmüştür. Ancak söz konusu haberle birlikte yayımlanan fotoğraflar, bu faaliyetin bir iyileştirme çalışması olmaktan çıkıp açık bir siyasi propaganda faaliyetine dönüştüğünü gözler önüne sermiştir. İlkokul çağındaki çocukların, eğitim gördükleri sınıfların içinde, bir siyasi partinin kullandığı el işaretini yapmak zorunda bırakıldığı, bu görüntülerin de sosyal medyada ve haberlerde paylaşıldığı görülmektedir. Çocuk haklarına, çocukların mahremiyetine ve yüksek yararına açıkça aykırı bu davranışı kınıyoruz” dedi.

“İDEOLOJİK VE DENETİMSİZ EĞİTİM POLİTİKALARININ DOĞAL SONUCUDUR”

Yaşanan olayın iktidar politikalarının sonucu olduğunu aktaran Çelik, “Buradan açıkça ifade ediyoruz: Okullar, hiçbir siyasi yapının arka bahçesi değildir. Çocuklar, hiçbir ideolojik hesabın parçası, hiçbir siyasi projenin nesnesi değildir. İlkokul çağındaki çocuklara, eğitim aldıkları sınıfların içinde siyasi semboller yaptırılması; bu görüntülerin kamuoyuna servis edilmesi kabul edilemez bir skandaldır. Bu olay, ne münferittir ne de tesadüftür. Bu olay, yıllardır sürdürülen yanlış, ideolojik ve denetimsiz eğitim politikalarının doğal sonucudur” diye konuştu.

“EĞİTİM ALANINDA TEK YETKİLİ VE SORUMLU MERCİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIDIR”

Eğitim alanında yaşanan sorunları hatırlatan Çelik, Bugün Türkiye’de köy okulları kapatılırken, öğretmen açığı derinleşirken, okulların peçete ve sabun ihtiyaçları karşılanamazken, bir öğün sıcak yemek verilemez ve güvenlik ihtiyaçları dahi karşılanamazken; kamusal eğitimin yerine cemaatleri, vakıfları ve siyasi yapıların uzantılarını koyan bir anlayış dayatılmaktadır. Eğitimde yaşanan bu kamusal geri çekilme, çocuklarımızı siyasi ve ideolojik yapıların insafına terk etmektedir. Oysa Anayasa son derece açıktır. Ülkemizde eğitim alanında tek yetkili ve sorumlu merci Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Kamu ya da özel tüm eğitim kurumlarında denetim yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki devredilemez, siyasi yapıların kullanımına açılamaz" dedi.

“BU UYGULAMAYA DERHAL SON VERİN”

Çelik, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Buradan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne açık bir çağrıda bulunuyoruz. Okulları siyasi propaganda alanına çeviren bu uygulamaya derhal son verin. Bu izni verenler ve uygulayanlar hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatın. İl Başkanımız Çağatay Güç tarafından verilen dilekçe ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli işlemlerin başlatılmasını resmen talep ettik. Bu başvurunun gereğinin yerine getirilmesini, benzer uygulamalara bir daha asla izin verilmemesini istiyor; çocuklarımızın laik, bilimsel, eşit ve güvenli eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz Çocuklarımızın geleceğine dokunan bu karanlığa karşı buradayız. Susmayacağız, takipçisi olacağız.”