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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan orman yangılarına ilişkin araştırma önergesi: 'İktidarın özelleştirme hırsı İzmir'i cehenneme çevirdi'

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan orman yangılarına ilişkin araştırma önergesi: 'İktidarın özelleştirme hırsı İzmir'i cehenneme çevirdi'

4.07.2025 11:49:00
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ANKA
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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan orman yangılarına ilişkin araştırma önergesi: 'İktidarın özelleştirme hırsı İzmir'i cehenneme çevirdi'

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, son bir haftadır İzmir’i kasıp kavuran orman yangınlarıyla ilgili araştırma önergesi verdi. "Bu afet değil; iktidarın özelleştirme hırsı İzmir’i cehenneme çevirdi" diyen CHP'li vekil, Meclis’in olağanüstü bir şekilde toplanıp gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir’de 29 Haziran’da başlayan ve iki kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan yangınlarla ilgili TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.


Kılıç, Çeşme, Ildır, Ödemiş, Seferihisar, Foça ve Aliağa’daki yangınların tamamının elektrik hatlarından kaynaklı olarak başladığını belirterek, orman yangınlarının elektrik özelleştirmeleri kapsamında araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

"Bu bir afet değil; iktidarın özelleştirme hırsı İzmir’i cehenneme çevirdi" diyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Geçen sene yine 29 Haziran’da başlayan ve tüm İzmir’i cehenneme çeviren orman yangınlarının elektrik hatlarından kaynaklandığı açıklanmıştı. Tam bir sene sonra aynı tarihte aynı cehennemi yaşıyoruz ve sorumlusu yine elektrik kaynaklı. Elektrik dağıtım şirketleri tarafından ormanlık bölgelerde yer alan elektrik hatlarının yaz mevsimi öncesi ve mevsim boyunca sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Ancak özel şirketler, daha fazla kar elde etmek amacıyla bakım işlerini ya taşeron firmalara ihale ediyor ya da bakım onarım işlerini tam olarak yapmıyor. Düşünün ki; bu şirketlere kamudan milyarlar transfer ediliyor. Bu şirketler fahiş elektrik faturaları ile halkımızı soyuyor. Çok az vergi ödüyorlar. Ama iş hizmete geldiğinde hiçbir hizmet yapılmıyor.

"MECLİS OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEKİLDE TOPLANMALI"

Türkiye, başından bu yana elektrik özelleştirmelerinin yaşadığı olumsuz tablo ile karşı karşıya" vurgusu yapan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Başımıza türeyen elektrik çetesi, tüm ülkeyi yangın yerine çevirdi. Şu an yaşadığımız bir afet değil, elektrik çetesinin daha fazla kar hırsıyla yarattığı bir facia. İktidarın özelleştirme hırsı güzel İzmir’i cehenneme çevirdi. Biz yıllardır elektrik özelleştirmesinin ortaya çıkardığı bu faciaların araştırılması gerektiğini Meclis’te dile getiriyoruz. Peki iktidar ne yapıyor? Bu faciaları araştıracağına, bir de bu çetelere zeytinliklerimizi vermek için çalışıyor. Meclis’e orman yangınlarının elektrik özelleştirmeleri kapsamında araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir araştırma önergesi vermiş bulunmaktayım. Çağrım, Meclis’in olağanüstü bir şekilde toplanarak, hemen gerekli önlemleri almasıdır."


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