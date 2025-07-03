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Son Dakika... İstanbul Sultangazi'de orman yangını!

Son Dakika... İstanbul Sultangazi'de orman yangını!

3.07.2025 13:18:00
Güncellenme:
DHA
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Son Dakika... İstanbul Sultangazi'de orman yangını!

Son dakika gelişmesi... İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ederken piknikçiler tahliye ediliyor.

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