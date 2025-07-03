Son Dakika... İstanbul Sultangazi'de orman yangını!

İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ederken piknikçiler tahliye ediliyor.
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İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ederken piknikçiler tahliye ediliyor.