CHP İzmir'de miting gibi bayramlaşma

Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:03

Güncelleme: 20.04.2023 - 18:03

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından Kültürpark İzmir Sanat Merkezi önünde düzenlenen törene partinin İzmir milletvekilleri ve yeni dönem milletvekili adaylarının yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'li belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Münir Sirhan Özen, "Hepimiz çok önemli bir telaşı yaşıyoruz. Hepimiz çocuklarımız daha güzel bir ülkede yaşasın diye çaba veriyoruz. Kapı kapı gezip baharı müjdeliyoruz. Hayallerimizdeki bayramlara en yakın olduğumuz bir dönemdeyiz. Sayın Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı yapacağız, buna yürekten inanıyorum" dedi.

SOYER'DEN AMASYA GENELGESI HATIRLATMASI

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Önümüz bayramlar, yarın bayram 3 gün sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonra da büyük bayramı bekliyoruz. Amasya Genelgesi'nde diyor ki, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Şimdi de milletin azim ve kararlılığına ihtiyaç var ve sizlerin iradesi demokrasiyi kurtaracak. Bu büyük değişimi yaratacak olan sizin öncü gücünüzdür. İnanıyorum ki bir şey değişecek her şey değişecek" dedi.

TAŞKIN: ÇOCUKLAR YATAĞA AÇ GİRMESİN

İzmir 2. Böle Milletvekili Adayı Gökçe Gökçen de konuşmasında 14 Mayıs'ın Türkiye için önemine vurgu yaparak, "24 gün sonra daha da büyük bir bayrama imza atacağız. Çok uzun yıllardır bir anı bekliyoruz ve o an 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Bu kadar yıldır dinlediğimiz hakaretlerin, baskıların, küfürlerin sonunu bekliyoruz ve bu son bir de başlangıç olacak. İzmir hakkını alacak ve İzmir'den Türkiye'ye büyük bir demokrasi yürüyüşüne çıkacağız" dedi. İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın ise, "Türkiye'de çocuklar yatağa aç girmesin, gençler ülkelerinden ümidi kesmesin diye ve kadınlar da eşit hissetsin diye ve kimse kimliğinden utanç duymasın diye büyük bir mücadele veriliyor ve kazanacağız. Son oy sayılana kadar mücadeleye devam edeceğim. Yorulduğum zaman gözümün önüne Cumhur İttifakı, 6-7 yerden maaş alanlar gelecek. Refah bir Türkiye istiyorum ve bunun için çalışıyorum, mutlaka da kazanacağız. 14 Mayıs demokrasi bayramını da şimdiden kutluyorum" diye konuştu.