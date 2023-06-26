CHP İzmir’den bayram mesajı: Hesaplaşma kabul edilemez

Yayınlanma: 26.06.2023 - 15:27

Güncelleme: 26.06.2023 - 15:31

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı Kurban Bayramı vesilesiyle bir bayramlaşma töreni düzenledi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Kürsüye çıkan Şenol Aslanoğlu, dostluk mesajları vererek, “Delege seçimleri başlamadan hepimizin aynı amaca hizmet eden yoldaşlar olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Öyle küseriz de barışırız da demeyeceğim bu sefer. Bu sefer birbirimize küsme lüksümüz yok. Bu sefer tek bir arkadaşımızı kırma lüksümüz yok. Bu sefer 1 kişi bile eksilmeye tahammülümüz yok. İktidarda olmalarına tahammül edemediklerimizi düşünüp bu sefer birbirimize daha fazla tahammül edeceğiz. Yaşadığımız son seçimlerden sonra en çok ihtiyacımız olan şeyde budur. Dostluklarımızı güçlendirmek, vereceğimiz yeni mücadeleler için bir birimize sıkı sıkaya sarılmak ve yeni mücadeleler öncesinde güç toplamak” diye konuştu.

“DEĞİŞİM ŞARTTIR”

Seçimlerden sonra öz eleştiri yaptıklarını vurgulayan Aslanoğlu, “Tüm bunları da kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaştık. Vatandaşımızın bu hakkına saygı duyacağız ama partimizin üyesi olanların, geçmişte belli makamlarda bulunmuş olanların, yapılan seçim çalışmalarına katılıp destek vermesi gerekenlerin; seçim sonrasında partimizi, genel başkanımızı, ilçe ve belediye başkanlarımızı, mevcut milletvekillerimizi, kamuoyu önünde ve basında tartışılır hale getirmesi, suçlaması ve değişim talebine sığınarak, hesaplaşmaya varan ağır sözler söylemesi kabul edilemez. CHP’nin her üyesi bu tartışmaların yerinin ilçe, il kongreleri ve kurultay olduğunu bilir. Parti yenilenmelidir evet. Değişim şarttır evet. Partimizde değişimin önünü açmak, yaklaşan yerel seçimler öncesinde kadroların yenilenmesini ve güçlenmesini sağlamak için kongreler süreci başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VURGUSU

Partililer için sandık çağrısını yenileyen CHP İl Başkanı, “Şimdi partili olduğunu söyleyen her CHP’linin yapması gereken, bu kongrelere hazırlanmak, önce mahalle delege seçimlerinde sandığa gitmektir. Bu seçimlere katılım ne kadar yüksek olursa parti içi demokrasiyi ve değişimi o kadar güçlü sağlamış oluruz. Bu seçimlerde her üyemizin hakkını koruyacağız. Tüm seçim sürecinin şeffaf ve tüzüğümüze uygun yürütülmesinin teminatı olacağımıza söz veriyorum. Bu seçimlerin kardeşçe geçmesi için elimden gelenin fazlasını yapmaya söz veriyorum” dedi.

“AKP İKTİDARININ REVA GÖRDÜĞÜ YOKSULLUK AĞIRLAŞACAK”

AKP iktidarının ekonomik politikalarını eleştirerek devam eden Şenol Aslanoğlu, “Son ekonomik hamlelerden sonra bir kez daha gördük ki vatandaşa AKP iktidarı tarafından reva görülen yoksulluk ağırlaşarak sürecek. Ülkede yaşanan ekonomik bunalım, beşikteki bebekten, emekliliğini yaşayan vatandaşımıza kadar herkesi çok daha ağır bir biçimde etkileyecek. Vatandaşımız, seçim öncesinde kendisini yalanla, montajla kandıranlar tarafından yalnız bırakılacak. Bizse, örgütümüzle ve belediyelerimizle, bize oy verip vermediğine bakmaksızın, yine vatandaşımızın zor gününde yanında olacağız. Türkiye’nin milyonlarca hanesinde, borçlar, işsizlik ve çaresizlik yüzünden bayram kutlamak imkansız. Bizim CHP olarak bu dertleri paylaşma, vatandaşımıza gerçekleri anlatma ve tüm bu dertlerden memleketi kurtarma gibi bir sorumluluğumuz var. Bizim gerçek meselemiz vatandaşın derdini çözmektir” şeklinde konuştu.

“BİZLER, GENÇLERİMİZ, KADINLARIMIZ DEĞİŞTİRECEK”

CHP içindeki “değişim” söylemlerine değinerek sözlerine devam eden Aslanoğlu, “Bu aralar yeniden popüler hale gelen CHP’yi eleştirmek ve CHP hakkında ahkam kesmek akımına bizler kapılamayız. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir çınardır. Şimdi herkesin karar vermesi gereken şudur; ‘Bu çınarda yeni bir filiz mi yeşerteceğiz, yoksa var olan dalları da kurutacak mıyız?’ Tavrıyla, emeğiyle, partililik duruşuyla, vefasıyla, yeni filizler yeşertmek isteyenlerle yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz. Genel başkanımızın öncülüğünde, bu partide fikirsel ve eylemsel değişimi bizler başlatacağız. Bizler değiştireceğiz, gençlerimiz değiştirecek, kadınlarımız değiştirecek” değerlendirmesinde bulundu.

“MESELE PARTİ DEĞİL ÜLKE”

Yoksulluk nedeniyle yurttaşların bayram yaşayamadığını aktaran CHP İzmir İl Başkanı, “AKP iktidarının israfına, iş bilmezliğine, yalanlarına ve baskılarına başkaldıracağız hep birlikte. Meselenin partide değil ülke de iktidar olduğunu unutmayacağız. Kurban bayramında bırakın kurbanlık almayı, vatandaşlarımızın evlerine bir kilo kıyma almasını bile imkansız hale getiren iktidara karşı geleceğiz. Türkiye’ye ve CHP’ye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çocukların gelecek kaygısı olmadan, anne babaların iş - aş korkusu yaşamadan, gençlerimizin ülkeden gitme planları yapmadan yaşayabilecekleri bir ülke için buradayız. Bayramlar sadece adlarıyla değil, ruhuyla, coşkusuyla ve neşesiyle de yaşanan günler olsun diye, buradayız” diyerek sözlerini noktaladı.

ÇELİK: KAPTAN GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRACAK

CHP Genel Başkan Yardımcı Devrim Barış Çelik ise CHP'nin seçim dönemine girdiğine dikkat çekerek, "Bu seçim dönemi bizim için yeniden şahlanışın ve kaptanın limana yanaştırmak için çaba sarf ettiği bir dönem olarak değerlendirmemiz lazım. Kongre ve kurultay sürecini demokrasi içinde gerçekleştirilecek. 6 Haziran tarihi itibariyle herkes kongre ile tüzük değişikliği gerçekleşecek. Bunun için hukuk komisyonumuz tarafından tüzük değişikliği komisyonu kuruldu. Bu nedenle başkanlığını yaptığım bilgi ve teknolojiden sorumlu genel başkan yardımcılığı bünyesinde bir internet sitesi kuruldu ve bununla ilgili sizlere mesaj atıldı. Sizlerinde bu bilgilendirmelere bilgi ve birikimleriniz doğrultusunda bilgiler paylaşmanızı istiyorum. Bayramlar bizim kırgınlıklarımızın ve küskünlüklerimizin geride bıraktığı bir dönem olur. Bizim de bu bayram arifesinde herkesle tek tek el sıkışarak geçirmek istediğimiz dönem. Bu bayram bizim için bir vesile olsun. Sadece komşularımız ile değil, partili dostlarımız ile kucaklaşacağımız bir dönem olsun” ifadelerini kullandı.