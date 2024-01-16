CHP İzmir’den hükümete yatırım tepkisi

Yayınlanma: 16.01.2024 - 17:19

Güncelleme: 16.01.2024 - 17:19

Resmi Gazete’de yayınlanan 2024 Yılı Yatırım Programı’na göre, İzmir’e toplam 14 milyar 504 milyon 926 bin 474 TL’lik kaynak aktarıldı. Kentteki 8 proje için ise sadece bin TL ayrılırken 10 senedir gündemde olan ve iktidarın yapmayı vaat ettiği 16 milyar 131 milyon 298 bin lira tutarındaki İzmir Halkapınar-Otogar metro hattı projesi için 2022 ve 2023 yıllarında olduğu gibi bu sene de sembolik olarak 3 bin lira bütçe ayrıldı.

Bütçelere tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Büyük reklamlar ve söylemlerle İzmir Halkapınar-Otogar Metro’sunun yapımını üstlendiğini anlatan AKP iktidarı, daha kazma vurmadığı projeye bu yıl 3 bin lira kaynak ayırdı. İşte AKP’nin İzmir’e olan sevgisi, yatırımı bu kadar. AKP iktidarı İzmir’deki toplam 10 ayrı projeye, 1.000 lira ila 5.000 lira arasında bütçe ayırmış. İzmirlinin aklıyla dalga geçmektir bu. Bu İzmir’e şaşı bakmak, bedel ödetmektir. Takdir İzmirlilerindir. Hayaller İzmir’de iktidar, gerçekler metroya 3 bin lira kaynak” diye konuştu.