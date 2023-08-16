CHP Kadın Kolları, pazar yerlerini gezdi, yurttaşların sorunlarını dinledi

Yayınlanma: 16.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.08.2023 - 04:00

Çalışmanın sonuçlarını paylaşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Gördüğümüz manzara Ardahan’dan Edirne’ye, Sinop’tan Hatay’a aynı” dedi ve ekledi: “Artan enflasyon nedeniyle pazar esnafı ürününü satamamaktan, vatandaş ise alamamaktan şikâyetçi. Semt pazarlarında fiyatlar el yakıyor. Yaz ayında olmamıza rağmen herkes meyveye sebzeye hasret.” Pazarda gördükleri fiyatlardan örnekler veren Nazlıaka, “Domatesin kilo fiyatı 12.5 ile 20 TL arasında değişiyor. Biberin kilo fiyatı 25 TL’den başlıyor 40 TL’ye kadar çıkıyor. Bir kilo patates 12.5 ila 18 TL arasında değişirken bir kilo soğan 19 TL. Tarım cenneti ülkemizi getirdikleri son tablo bu kadar vahim” tepkisini gösterdi.

‘HALK ZAMLA BAŞBAŞA’

Kadın kolları üyelerinin dinlediklerini de aktaran Nazlıaka, “İnsanlar, ‘Eskiden pazar çantamızı doldurur eve öyle giderdik, haftalık alışverişimizi tamamlardık. Şimdi bırakın haftalık alışveriş yapmayı birkaç parça sebze alıyoruz onu da yarım kilo alabiliyoruz. Meyveyi taneyle alıyoruz’ diyor. Pazar esnafı da dert yanıyor, akşam saatlerinde tezgâhlardan arta kalan ve satılamayan gıda ürünlerini toplayan vatandaş sayısının arttığını anlatıyorlar” dedi. Kadınların kışa hazırlık için konserve yaptığını, belirten Nazlıaka, “Kadınlar konserve yapabilmek için domates ve biber fiyatlarının düşmesini bekliyor. Oysa fiyatlar bırakın düşmeyi her hafta artıyor. Seçim öncesinde AKP hükümetinin vaatleri havalarda uçuyordu. Seçim bitti, halk zamlarla baş başa bırakıldı. Halk resmen kan ağlıyor” ifadesini kullandı.