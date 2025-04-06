CHP, kayyum riskine karşı olağanüstü kurultayını gerçekleştirecek: Çarşaf listede yarış

Yayınlanma: 06.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2025 - 04:00

Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak seçimde CHP lideri Özgür Özel’in anahtar listesiyle önceki kurultayda da Denge ve Denetleme Listesi çıkartan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın anahtar listesinin yarışması bekleniyor. Genel başkanlığa aday olacağını söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da adaylık için yeterli imzaya ulaşıp ulaşmadığı bugün belli olacak.

CHP, bugün İrade Milletindir sloganıyla, saat 10.00’da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 21. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştirecek. İzleyicilere ve basına açık olacak kurultayda, sadece oylama sırasında ana salonun ziyaretçilere kapatılması bekleniyor. Bunun dışındaki sürede CHP lideri Özgür Özel’in konuşmasının rahat dinlenmesi için basına ve dinleyicilere salonun dışında da yerler ayrılmış olacak. CHP’nin önceki genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ın da yine salondaki yerini alması bekleniyor. Kurultayda genel başkanlık için bir yarış olması beklenmiyor. Aday olacağını söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın aday olmak için gerekli olan 69 delege imzasını toplayıp toplayamadığı kurultay başlangıcında belli olacak. Kurultayın divan başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun adı geçiyor.

İKİ ANAHTAR LİSTE

Kurultayda asıl yarışın ise 60 kişilik Parti Meclisi (PM) için yapılması bekleniyor. Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak seçimlerde CHP lideri Özel’in PM’de yer almasını istediği isimleri bir anahtar listeyle delegelere önereceği belirtiliyor. Özel’in mevcut PM’de büyük bir değişiklik yapmayacağını söylediğini aktaran parti kurmayları “Partimize bir kayyum riskine karşı alınan bir kurultay kararı olduğu için olağanüstü bir durum var. Bu nedenle genel başkan PM’de de Merkez Yönetim Kurulu’nda da büyük bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Anahtar listesini mevcut kadroları büyük oranda koruyarak delegelerin takdirine sunacak” diyor. Parti yönetimini eleştiren isimlerin ise, bir önceki kurultayda Özel’in listesine karşı Denge ve Denetleme Listesi çıkartan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın anahtar listesinde toplanması bekleniyor.

‘9 KİŞİ LİSTEYİ DELMİŞTİ’

Parti yönetimini eleştiren isimler, bir genel başkan adayı çıkartmadıklarını ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da kendilerinden bağımsız hareket ettiğini söylüyor. CHP’nin her yönünü kapsayan bir PM oluşturulması gerektiğini vurgulayan ve mevcut yönetimi eleştiren bazı vekiller “Bu kurultay birliğimiz için bir fırsat. Daha önce Kemal Bey’in yönetiminde yer almış ama kurultayda Özgür Bey’e destek vermiş bazı isimlerin PM’ye girebileceği söyleniyor. Bu doğru olmaz. Yönetim kendi çıkarına bir liste hazırlamamalı. Önceki kurultayda Özgür Bey’in anahtar listesini 9 kişi delmişti. Bu kişiler yerini korumalı” yorumunu yapıyor.

SALICI LİSTELERİNİ DUYURDU

CHP’li Salıcı, sosyal medya hesabından PM için paylaşacakları listenin adının Denge ve Dayanışma Listesi olduğunu açıkladı. Salıcı “Denge diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz. Dayanışma diyoruz çünkü partimize yönelik saldırıları ancak dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

BERHAN ŞİMŞEK DE ADAY

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bugünkü kurultayda aday olacağını duyurdu. Şimşek “Önümüze olmazları koyanlara, olmayacak işlere girişenlere, normalleşip yumuşayanlara, CHP belediyelerinin kapılarını kayyumlara açanlara, muhalif hiçbir sese tahammül edemeyenlere, parti kimliğimiz ve mücadelen ruhumuza halel getirenlere, incinen ama incitmeyenler olarak cesurca ve mertçe söyleyecek sözümüz var. Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlık adaylığımı ve iddiamı hem parti kamuoyuna hem de aziz milletimizin takdirlerine sunuyor ve vicdanlarına emanet ediyorum” dedi.

KURULTAY SONRASI MİTİNG

CHP lideri Özel, kurultay sonrası Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin önünde yurttaşlara seslenecek. Özel’le birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da yurttaşlara bir konuşma yapması bekleniyor.