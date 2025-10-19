CHP, kayyum tartışmalarına ve operasyonlara Ankara kongresinden yanıt verdi: ‘CHP, oyunlarla diz çökmez’

CHP, 39. Olağan Kurultay takvimi kapsamında dün Ankara İl Kongresi’ni gerçekleştirdi. Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan kongre öncesi, kongrenin düzenlendiği salonun etrafı CHP ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Kongre salonunun dışına CHP’nin tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı bir afiş asıldı. Kongre merkezinin içine ise Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitirenlerin resmedildiği bir tablo asıldı. Tablonun üzerine de “Gezi şehitleri ölümsüzdür” notu düşüldü.

Kongre salonunun içine CHP lideri Özgür Özel’in, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın fotoğrafları asıldı. Kongre başlamadan önce, belediyenin bayram konserleri nedeniyle hakkında soruşturma izni istenen Mansur Yavaş’a destek için, Yavaş’ın bir fotoğrafı “Doğru duvar yıkılmaz” yazısı eşliğinde salondaki ekrana yansıtıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin genel başkan yardımcıları, ilçe belediye başkanları, Ankara milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin katıldığı kongre, CHP’nin Ankara’daki yerel seçim başarısından görüntülerinin izletilmesiyle başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, kongrenin divan başkanı seçildi.

‘KAYYUMLA, BUTLANLA BİZİ BÖLEMEZLER’

Divan başkanı seçilmesi üzerine konuşan Aytekin, CHP’nin yargı operasyonları nedeniyle olağanüstü koşullarda bir olağan kurultaya gittiğini belirtti. Partinin yerel seçim başarısı nedeniyle operasyonlarla karşılaştığını söyleyen Aytekin “Arkalarındaki millet artık CHP’nin saflarına geçti. O halde, darbelerle, kumpaslarla partinin üstüne gidilmeliydi. İlk iş olarak yenilginin başladığı yerel yönetimlerden başladılar” dedi. İktidarın son olarak Yavaş’ı hedef aldığını vurgulayan Aytekin “Mansur Başkanımızı da sudan bahanelerle akılları sıra lekemeye çalıştılar. Herkes biliyor ki Mansur Başkan temizdir, yüreklidir, böyle de yoluna devam edecektir. Bedel ne olursa olsun ödeyeceğiz. CHP’yi iktidar, bir üyemizi cumhurbaşkanı yaparak tarih yazacağız” ifadelerini kullandı.

Partisinin İstanbul il başkanlığının karşılaştığı davaları da eleştiren Aytekin “Kayyum, butlan tartışmaları ışığında sözüm ola CHP ayrıştırılacak ve böylece CHP’ye diz çöktürülecek. Bu parti öyle oyunlarla kolay diz çöktürülecek bir parti değil. Bu ülkenin CHP’den başka hiç kimsesi kalmamıştır. Buradayız, dimdik ayaktayız. İktidara koşuyoruz” dedi.

‘HEDEFİMİZ KARARSIZ SEÇMEN’

Aytekin’den sonra kongrenin tek adayı olan mevcut il başkanı Ümit Erkol konuştu. Görev süresinde geçen iki yılın değerlendirmesini yapan Erkol, artık hedeflerinin iktidar olduğunu belirterek “Kuşkusuz, biliyoruz bu yol tuzaklı. Dikenli teller var. CHP’nin yürüyüşünü durduramayanlar, partiye kumpaslar kurmaya başladı. Ama halk, iktidarı değiştirmek için hazır” dedi. Yurttaşların CHP’ye yönelik yolsuzluk suçlamalarına inanmadığını söyleyen Erkol “Türkiye yolsuzluk deyince AKP’yi hatırlıyor, Ankara’nın eski büyükşehir belediye başkanını hatırlıyor” ifadelerini kullandı. “Biz sokakta CHP iktidarını görüyoruz” diyen Erkol “Saldırılar arttıkça CHP bütünleşti. Seçmen parti kadroları etrafında kenetlendi” dedi. Hedeflerinin kararsız seçmeni kazanmak olduğunu vurgulayan Erkol, “İnsanları inandırırsak, ilk seçimi çok büyük başarıyla kazanacağız. Bu muhalefetteki son kongremiz olsun” diye konuştu.

‘ESKİ KOLTUKLARINI BEKLEYENLER VAR’

Konuşmalardan sonra il yönetimi seçimlerinin blok liste yöntemiyle yapılması oylanarak kabul edildi. Ardından bireysel konuşmalar için söz hakkı verildi. Bu sırada gelecek hafta görülecek kurultay davasına ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir “Ayın 24’ünde bir butlan davası var. ‘Acaba eski koltuklarıma oturabilir miyim? Butlan gelirse yeni bir koltuk bulabilir miyim?’ diyenlerin değil, dimdik CHP’nin arkasında, Özgür Özel’in arkasında durmak hepimizin görevidir. Ankara kongresinde de olağan kurultayda da CHP’de ayrışma görmeyi hedefleyenler ham hayaller kuruyor. Biz bu yolu bütünlük içinde gideceğiz” dedi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise salondaki partililerine “CHP birliğini gösterdiği zaman, bunlar gidicidir. Ne olur birbirinizi kırmayın. Hepimizin eksiği vardır. Siz, bizi buralarda telkin edin. Genel merkezin, milletvekillerinin eksiklerini burada söyleyin. Ama sokakta birliğinizi göstermek zorundasınız” diye seslendi.

ERKOL YENİDEN SEÇİLDİ

Konuşmaların sonunda yapılan seçimde Erkol, yeniden il başkanı seçildi. Erkol’un blok listesi de kabul edildi.

‘İKTİDARA GELMEK ZORUNDAYIZ’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kongre konuşmasına parti örgütüne teşekkür ederek başladı. Yavaş, “Ankara’daki oy oranımızı yüzde 80’lere taşımak mecburiyetindeyiz. Olmaz diye bir şey yok. İlçe başkanlarımızın oy vermeyenleri rencide eden tek kelime söylemeden, oy oranlarını artıracaklarından eminim” dedi. Belediye başkanlarının başarısı yüzünden operasyonlarla karşılaştığını söyleyen Yavaş, şunları kaydetti:

“Bizlerin dokunulmazlığı yok. Mülkiye müfettişi gelir, inceler. Geçen dönem 109 şikayet yapıldı. Bir şey bulunmadı. Şu anda Türkiye çapında bir dilekçe verilince paldır küldür başkanlarımız gözaltına alınıyor. Yasalar ortadan kaldırılmış durumda. Şikayetçiler sabıkalı ihale mafyası isimler. Bunların sözüne nasıl itimat ediyorsunuz? Bugün Yunus Emre Vakfı başta olmak üzere bir sürü yolsuzluk iddiası var. Siz bunların hiçbirini tutuklamadınız. 97 suç duyurusunda bulunduk, hiçbirisi hakkında ne tutuklama oldu ne adli kontrol. Bunun neresi adalet? Çifte standart değil mi? Gökçek ve ailesi yakalanıp, hapse atılmadıkça Türkiye’de kimse adaletten bahsedemez. Merak etmeyin, onların da yargılanacağı günler gelecek. Adalet olmadığı için Türkiye bu durumda. Açlık, yoksulluk var. İnsanımız gergin. İktidarın değişmesini istemek hakkımız. Bizler daha iyi yöneteceğimize inanıyoruz. Bu kadar baskıya rağmen nasıl Ankara’da kazandıysak, ilk seçimde Türk milleti sandıkta gereken cezayı bugünkü iktidara verecek. Açlık sınırında yaşayanların başkasının eline bakmaması, yolsuzluğun ve şatafatın ortadan kalkması için iktidara gelme mecburiyetimiz var.”

‘BASKILARA YILMAYACAĞIZ’

CHP lideri Özel de kongreye gönderdiği yazılı mesajda şunları söyledi:

“Örgütümüze yönelik baskılar, haksız uygulamalar halkın iradesini yok sayan girişimlerle seçilmiş belediye başkanlarımızın hukuksuzca tutuklanmalarıyla demokrasiyi yok etmeye, milletin iradesini hiçe saymaya çalışıyorlar. Bu baskılar bizi yıldırmayacak. Bu baskılar bizi yıldırmayacak. Aksine, mücadelemizi daha da büyütecektir. Biz biliyoruz ki, milletin istikbalini ve geleceğini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Örgütümüzün gücü, dayanışmamız ve kararlılığımız partimizi ikinci yüzyılın ilk genel seçimlerinde iktidara taşıyacaktır. Omuz omuza, yürek yüreğe hep birlikte başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramazlar. Enerjimiz yüksek, bitiremezler. İrademiz çeliktendir, bükemezler. İnsanımız yüreklidir, korkutamazlar. Bizi yolumuzdan çeviremezler. Milletimiz bizimle beraberdir.”

İMAMOĞLU’NDAN YAVAŞ’A DESTEK

İmamoğlu, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’nden kongreye yazılı mesaj gönderdi. İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Ankara direniştir, milli iradenin kalbidir, Atatürk’tür. Herkes bilsin ki Mansur Başkan’a ve Ankara’ya yönelik kirli operasyonlara karşı omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Kumpasçılar rezil olacaklar. CHP, cumhuriyetin yaşayan hafızasıdır. Şartlar ne olursa olsun davamızdan, partimizden vazgeçmeyeceğiz. Yargıyı emir eri gibi gören bir avuç insan, en büyük engellerinin CHP olduğunun farkında. Yargı kumpaslarına dayalı mafyatik yöntemlerle iktidarda kalma peşindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Karşılarında millet var, CHP var.”