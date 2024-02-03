Yayınlanma: 03.02.2024 - 17:32

Güncelleme: 03.02.2024 - 17:32

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. CHP Keçiören Belediye Başkanı adayı Mesut Özarslan oldu. Peki, CHP Keçiören Belediye Başkanı adayı Mesut Özarslan kimdir? Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli?

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

Mesut Özarslan 1976 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk, ortaöğretim ve liseyi Sivas’ta tamamladıktan sonra Üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden tamamladı. Mezun olması sonrasında ise yüksek lisansını aynı üniversitede tamamlayan Özarslan, akademik kadroda görev aldı. Eylül 2002 tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürlüğü görevine başladı. Başbakanlık Pakistan Deprem Bölgesi Koordinatörü olarak görev yaptıktan sonra kendi kurmuş olduğu GEOLİMİT MÜHENDİSLİK A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı görev yaptı. 27. dönem İYİ Parti Ankara milletvekili adayı olan Mesut Özarslan Aralık 2023’te İYİ Parti’den istifa etti.