CHP Aksaray Belediye başkan adayı Pelinsu Yıldırım kimdir? Pelinsu Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 03.02.2024 - 11:35

Güncelleme: 03.02.2024 - 11:35

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de Aksaray Belediye başkan adayı da açıklandı. Pelinsu Yıldırım Demir, CHP'nin Aksaray Belediye başkan adayı olarak açıklandı.

PELİNSU YILDIRIM DEMİR KİMDİR?



1992 doğumlu, üniversite eğitimini Aksaray Üniversitesinde tamamladı. 2016 senesinde Aksaray Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2016 yılından itibaren kendisine ait harita mühendislik bürosunda hizmet vermekte. Siyasi yaşamına, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Merkez İlçe Başkanı olarak 2013 yılında başladı. 2013 – 2016 yılları arasında Gençlik Kolları Merkez İlçe Başkanlığı, 2018 yılında İl Yönetim Kurulu Üyeliği; İl Bilişim Sorumlusu olarak görev yaptı. 2015 yılından itibaren parti içi eğitmenlik görevi halen devam etmekte. Aksaray Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu’nu kurdu. Kurucu başkanlık yaptı.