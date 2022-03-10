CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı "usulsüzlük ve rüşvet" soruşturmasında tutuklandı
Kıyıköy Belediyesi'nde "usulsüzlük ve rüşvet" iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T, tutuklandı.
Kırklareli'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Mart'ta "usulsüzlük ve rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra aynı gün sulh ceza hakimliğince serbest bırakılan CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T., savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Vize ilçesinde gözaltına alınan Cem T, tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılmıştı.
Aynı soruşturma kapsamında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ile T.Ö, rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.
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