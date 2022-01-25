Bilecik CHP İl Başkanı Yaşar: Her kim rüşvete bulaşmışsa cezasını en ağır şekilde çekmeli
CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve eski başkan danışmanı Selçuk Erdağı’nın rüşvet alırken suçüstü yakalanarak tutuklanmasının ardından “Her kim ki rüşvete, yolsuzluğa bulaşmışsa özellikle devam eden bu soruşturmanın ucu kime dokunursa dokunsun cezasını en ağır şekilde çekmelidir” dedi.
CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, CHP Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve CHP Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu ile birlikte 'Selçuk Erdağı' ve 'rüşvet' olayına ilişkin parti binasında açıklamalarda bulundu.
Süreci takip ettiklerini ve verilecek mahkeme kararına saygılı olduklarını ifade eden Yaşar, “Herkesin şunu iyi bilmesi gerekir ki CHP, 100 yıllık gelenekleri olan ve yapısı sağlam temellere oturtulmuş çok köklü bir partidir. Bu partide siyaset yapanlarda bu değerlere bugüne kadar özen göstererek siyaset yapmışlardır ve yapmaya devam etmektedirler. CHP kuruluşundan bugüne yolsuzluk gibi rüşvet gibi konularda kararlı bir şekilde mücadele etmiştir. Eğer bir parti 100 yıldır ayakta duruyorsa, bu değerlere sımsıkı bağı olduğundan ve bunun da toplumda karşılığı olduğu içindir” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘rüşvetçinin ödüllendirildiği bir ülkede adalet olmaz, rüşvetin ve yolsuzluğun partisi olmaz’ sözlerini hatırlatan Yaşar, suçu işleyenin en ağır cezayı alması gerektiğini belirterek, “Her kim ki rüşvete, yolsuzluğa bulaşmışsa, özellikle devam eden bu soruşturmanın ucu kime dokunursa, dokunsun cezasını en ağır şekilde çekmelidir. Tüm partililerimizin de düşüncesi bu yöndedir” ifadelerini kullandı.
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