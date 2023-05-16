CHP Konak ikinci tur startını verdi

Yayınlanma: 16.05.2023 - 13:02

Güncelleme: 16.05.2023 - 13:02

CHP Konak İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla bugün bir toplandı düzenledi. CHP İzmir İl ve Konak İlçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile örgüt üyelerinin hazır bulunduğu toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la birlikte CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğlu katıldı. Seçim sonuçlarının değerlendirildiği ve ikinci tur için seçim stratejisinin anlatıldığı toplantının açış konuşmasını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur yaptı.

BATUR: YENİDEN MÜCADELE EDECEĞİZ

Yerel seçimle kıyaslandığında artış sağladıklarını ve parti oylarında Konak’ın hem oyunu koruduğunu hem de il ortalamasının üzerine çıktığını dile getiren Başkan Batur, “Birlikte Konak anlayışı içinde, ilçe yönetimimiz, kadın ve gençlik kollarımız, belediye meclis üyelerimizle hep birlikte sahaya çıktık. Konak elinden geleni yaptı, hepinize tek tek, ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diyerek seçim için sahada çalışan ve seçimde görev alan tüm partililere ve demokratik haklarını kullanarak seçimde oy kullanan vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Başkan Batur, ikinci tur için hazır olduklarını ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugünden itibaren karamsarlığı bırakıp yüzlerimizin gülmesi lazım. Yeniden güleceğiz, yeniden sahaya çıkacağız, yeniden mücadele edeceğiz. Teslim olmak yok. Ayaktayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Bundan sonra yapacağımız çalışmada küskün, yılgın olan seçmenimizi sandığa götürmemiz gerekiyor. Konak her zamanki gibi Konaklılığını yapmıştır. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Buradaki oy oranımızı yükselteceğiz. Mühim olan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak.”

ARSLAN: HEP BERABER BAŞARACAĞIZ

İzmir’den yeniden milletvekili seçilerek güven tazeleyen CHP PM Üyesi ve Milletvekili Ednan Arslan İzmir örgütüne ve Konak’a teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında umutsuzluğa düşüldüğünde rehberin Atatürk olacağını vurguladı ve konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Biz İzmir’de rüştümüzü ispatladık. Herkesin İzmir’e bakıp örnek alması lazım. Hiç enseyi karartmaya gerek yok. Umutsuzluğa düştüğümüzde bakacağımız bir tek rehber var o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun bize öğütleri, zor anlardaki kararlı mücadele, bizim yol göstericimiz. Onun kurduğu cumhuriyeti ikinci yüzyıla taşımak için mücadele ediyoruz. Ülkemize, cumhuriyete, Atatürk devrimlerine, partimize ve birbirimize inanıyoruz. Hep beraber başaracağız.”

“İZMİR VERDİĞİ OYA GÜVENMELİ”

CHP seçim stratejisini Konak İlçe örgütüyle paylaşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bir yandan da özeleştiri getirerek yapılan yanlış ve doğruları değerlendirdi. Az oy alınan yerlerin ekonomik refah seviyesinin düşük olduğu tespitinde bulunan Aslanoğlu, ekonomik krizle ilgili anlatılanların, ekonomik sahiplerin anlatılmasının, soğanın 30 lira olmasının yeterli yankıyı bulmadığını ifade etti. Seçmenin endişelerinin çözülmesi gerektiğini dile getiren Aslanoğlu, “Bugün itibariyle İzmir’e hem teşekkür edeceğiz, hem de verdiği oya güvenmesini sağlayacağız. Metropolde ilçe belediye başkanlarımıza ve ilçe başkanlarımıza güveniyoruz. Metropoldeki gücü kırsala da yönlendireceğiz. İlçe örgütlerimiz sahada olacak. Seçilmiş milletvekillerimiz seçim koordinasyonunda ana noktalarda yer alacak. Sokakta olacağız, evlere gideceğiz” diye konuştu.