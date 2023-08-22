CHP kongrelerinde ‘ön seçim’ ve ‘kadın aday’ istekleri öne çıkıyor

Yayınlanma: 22.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2023 - 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partideki yenilenme süreci kapsamında hem Meclis’te hem de MYK’de genç ve kadın üyelere daha fazla yer verdi.

Seçim sonrası süreç için önseçim sözü veren Kılıçdaroğlu, kadın adaylar için de “Ben kadınların her zaman yanındayım. Kadınların aday olmak için teşvik edilmesi gerekiyor. Seçilebilir yerlerden aday gösterilmeleri gerekiyor ki seçildikleri zaman neleri başarabildiklerini göstersinler” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine karşın parti tabanından isimler, bu söylemleri “gerçekçi bulmadığını” belirtiyor. Her dönem benzer sözlerin verildiğini söyleyen CHP kaynakları, “Önceki seçimde de benzer sözler söylenmişti ama seçim zamanı geldiğinde bu sözler tutulmadı. Kadın aday sözü de hep veriliyor ama tutulmuyor. Keşke söylendiği gibi bir kota getirilse, daha fazla kadın aday olsa” eleştirisini getirdi.

‘ŞİMDİ SIRASI MI?’

Yerel seçimler yaklaştığında ittifak konusunun da gündeme geleceğini söyleyen CHP’liler, “Bu nedenle ön seçim konusu da kadın aday konusu da unutuluyor. ‘Örgütün fikri sorulması gerekmiyor mu?’ dendiğinde, ‘Şimdi sırası değil’ denerek çalışmamız bekleniyor” tepkisini gösterdi. Partide herkesin ne olursa olsun çalışmaya hazır olduğunu söyleyen kaynaklar, “Ancak örgüte söz verilmesi daha doğru olur” yorumunu yaptı. Yerel seçimlerde adayların önseçimle belirlenmesini beklemediklerini söyleyen kaynaklar, “Genel seçimde önseçim yapılabilir ama yerelde muhtemelen o bölgenin dinamiğine uygun, sevilen bir isim seçilir. Büyükşehirlerde de başarılı başkanlar yeniden aday gösterilir” değerlendirmesini yaptı.

