CHP kongresinde Berhan Şimşek ile Özgen Nama arasında 'İmamoğlu' polemiği: Taşlandığında neredeydiniz?

Yayınlanma: 14.08.2023 - 22:20

Güncelleme: 14.08.2023 - 22:20

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay süreci ilçe yönetimleri ve il delegelerinin seçimleriyle devam ediyor. Dün İstanbul’un Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Sancaktepe ve Silivri ilçelerinde seçimler düzenledi.

'KEŞKE SOKAKLARDA SİZİ DE GÖREBİLSEYDİK'

Duvar'ın aktardığına göre Sancaktepe İlçe Kongresi'nde konuşan İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'i sert sözlerle eleştirdi. Nama, 2010-2011 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı da yapan Şimşek'e yönelik, "Keşke Ekrem İmamoğlu Erzurum'da taş yağmuruna tutulduğu zaman sizi de sokaklarda bir çalışmada görebilseydik" ifadelerini kullandı.

Nama konuşmasında, "Geçmiş yıllarda partimizde İstanbul İl Başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, Parti Meclis üyeliliği yapmış, MYK üyeliği yapmış, Sayın Berhan Şimşek'in konuşmalarını hayretler içerisinde ve üzüntüyle dinledim. Sayın Berhan Şimşek iyi bir hatiptir. Keyifle, gençliğimden beri, tam 40 yıldır dinliyorum. Hemen hemen sürekli aynı şeyleri söyler. Denizlerden bahseder, Mustafa Kemal'in mücadelesinden bahseder, Pir Sultanlardan bahseder, Anadolu'nun değerlerinden bahseder ve yüreğimize dokunur. Çok da hoşumuza gider. Çok iyi bir sanatçıdır. Sahneyi iyi kullanır ama bu sahne sanatçıların alkış aldığı bir sahne değil. Sayın vekilim keşke 14 Mayıs'ta Ekrem İmamoğlu Erzurum'da taş yağmuruna tutulduğu zaman sizi de sokaklarda bir çalışmada görebilseydim. Siz nerelerde görev aldınız Anadolu'yu bizler karış karış gezerken?" dedi.

'SADE BİR ÜYE OLARAK GÖREVİMİ YAPTIM'

Bu sözlerin ardından Şimşek araya girerek, "7 tane ilde burada ilçe başkanım var. Tuzla da dahil... Ben görevimi yaptım. Sade bir üye olarak. Evet bunu bilin" diye salona seslendi.

Nama ise Şimşek'in sözleri üzerine, "Senin vekilliğini de biliyoruz. Milletvekili olduğun dönemde örgütten kimin telefonlarına çıktınız? İl başkanlığı yaptınız. Sancaktepe'ye bir gün uğradınız mı? Arkadaşlar bu partide MYK üyeliği yapacaksınız. Parti Meclis üyeliği yapacaksınız. Milletvekilliği yapacaksınız. 6 ay sonra seçime gidiyoruz. Kritik bir dönemde geleceksiniz partiyi ayrıştıracaksınız. 'Yok ben İmamoğlu'na şunu dedim.' Konumuz bu mu? Konumuz Sancaktepe. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkanımız ve başımızın tacıdır. Örgütü ayrıştırmaya değil siz kongrelere giderken bundan sonra örgütü birleştirin. Siz abisiniz. Artık kemale ermişsiniz. Yüzünüz eskimiştir. Sözleriniz tükenmiştir. Ama birleştirici olmanızı diliyorum. Anlıyorum. Genel Başkanımıza yaran var. Belki kapağı Parti Meclisi'ne atmak için çabaladığınızı biliyorum. Televizyonlardaki konuşmalarınızı, geçmişte Genel Başkanımızla ilgili yaptığınız konuşmaları da biliyorum. Ayıptır, günahtır yapmayın" ifadelerini kullandı.