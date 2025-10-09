CHP Konya, il kongresine hazırlanıyor: CHP Konya’da çok adaylı seçim

CHP’nin 22 Ekim’e kadar bitirmeyi hedeflediği il kongreleri kapsamında 19 Ekim Pazar Günü Konya İl Kongresi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda kongrede mevcut başkan Bekir Yaman’ın yanı sıra CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş’ın da aday olması bekleniyor. Grand Millennium Hotel’de yapılacak kongrede toplam 642 delege katılacak. Kongrede 2 aday daha çıkabileceği iddia ediliyor. İl başkanlığı yarışında öne çıkan adayların, örgüt içi birlik, saha çalışmaları ve yerel siyasette etkin muhalefet temaları üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor. Parti çevrelerinde, “CHP Konya örgütü Türkiye genelinde örnek bir demokratik yarış sergileyecek” yorumları yapılırken, kongre tarihine doğru tansiyonun da yükseleceği belirtiliyor.