Yayınlanma: 27.01.2024 - 10:37

Güncelleme: 27.01.2024 - 10:37

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Kemal Çebi oldu. Peki, CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Kemal Çebi kimdir? Kemal Çebi kaç yaşında, nereli?

KEMAL ÇEBİ KİMDİR?

Kemal Çebi, 1956 yılında, Trabzon’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan, 52 yıldır Küçükçekmece’de yaşayan Kemal Çebi, Küçükçekmece’nin sosyal hayatında her alanda yer almaktan mutluluk duydu; 17 yıl boyunca Cennet Barbaros Spor Kulübü başkanlığı yaptı. SHP ve CHP’de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP İlçe Başkanlığı, farklı dönemlerde İlçe, İl ve Kurultay Delegelikleri yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'na seçildi.