CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Kemal Çebi kimdir? Kemal Çebi kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 3’ü büyükşehir 9 il dahil 126 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Kemal Çebi oldu. Yurttaşlar, Kemal Çebi'nin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Kemal Çebi kimdir? Kemal Çebi kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 10:37
CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Kemal Çebi kimdir? Kemal Çebi kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı  Kemal Çebi oldu. Peki, CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı  Kemal Çebi kimdir? Kemal Çebi kaç yaşında, nereli?

KEMAL ÇEBİ KİMDİR?

Kemal Çebi, 1956 yılında, Trabzon’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan, 52 yıldır Küçükçekmece’de yaşayan Kemal Çebi, Küçükçekmece’nin sosyal hayatında her alanda yer almaktan mutluluk duydu; 17 yıl boyunca Cennet Barbaros Spor Kulübü başkanlığı yaptı. SHP ve CHP’de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP İlçe Başkanlığı, farklı dönemlerde İlçe, İl ve Kurultay Delegelikleri yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'na seçildi.


kemal çebi haberleri küçükçekmece haberleri yerel seçimler haberleri

İlgili Haberler

CHP Kartal Belediye Başkanı adayı Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli?

CHP Kartal Belediye Başkanı adayı Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli?
CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı adayı Hasan Akgün kimdir? Hasan Akgün kaç yaşında, nereli?

CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı adayı Hasan Akgün kimdir? Hasan Akgün kaç yaşında, nereli?
CHP Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı Mehmet Murat Çalık kimdir? Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli?

CHP Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı Mehmet Murat Çalık kimdir? Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli?

En Çok Okunan Haberler