CHP kulislerinde 14 Mayıs sonrası neler konuşuluyor? Dikkat çeken 'sonbahar' ayrıntısı...

Yayınlanma: 16.05.2023 - 10:26

Güncelleme: 16.05.2023 - 11:01

Türkiye'de 60 milyona yakın seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Seçimler için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Yurtiçinde milyonlarca seçmen, saat 17.00'ye kadar oy kullanabildi.

SEÇİM RESMEN İKİNCİ TURA KALDI

Yurtiçi oylarının sayımının sona ermesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını önceki gün resmen açıkladı.

Yener, ''28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

Yener, kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sinan Oğan'ın 5,47 oranında oy aldığını duyurdu.

Siyaset gündemi ikinci tura resmen giriş yaparken, T24 yazarı Tolga Şardan, 14 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin CHP kulislerinde konuşulan ilk değerlendirmeyi okurlarına aktardı.

'İYİ PARTİ'DEN BEKLENEN DESTEK GELMEDİ' İDDİASI

"CHP kulislerinde, altılı masa ortaklarından özellikle İYİ Parti'den beklenen desteğin gelmediği yönünde değerlendirmeler yapılıyor" diyen Şardan, şöyle devam etti:

"CHP'nin 2018'de İYİ Parti'nin seçime girme yeterliliğinin sağlanması amacıyla milletvekili transferi yapmasının ardından ilk genel seçimine giren İYİ Parti, ittifak uygulamasıyla yüzde 9.96 ile 43 milletvekili çıkardı. Son seçimde İYİ Parti oyunu yüzde 0.2 oranında düşürmesine karşın TBMM'deki üye sayısını 44'e yükseltti."

CHP'NİN VEKİL SAYISI AZALDI

Şardan şöyle devam etti:

"Son seçimde AKP, oy oranındaki düşüşle bağlantılı olarak TBMM'de sandalye kaybına uğradı. 2018'deki 295 sandalye, önceki gece 266'ya düştü. CHP ise, yüzde 3'e yakın oy artışı ile 2018'deki 146 sandalye sayısını 169'a yükseltti.

Ancak bu sayı içinde Altılı Masa bileşenlerinin 40 kişilik kontenjanı var. Söz konusu kontenjanların CHP'den ayrılması halinde 129'e düşecek. Böylece ana muhalefet partisi TBMM'de 2018'in gerisinde kalan sayıyla temsil edilecek. CHP'nin kendi listelerinden taşıdığı Altılı Masa bileşenlerinden DEVA 15, Gelecek ve Saadet Partisi 10'ar, DP 3, İYİ Parti ve TDP'den birer isim TBMM'ye girdi."

KURULTAY BEKLENTİSİ: 'SONBAHARDA KAÇINILMAZ GİBİ'

"Yine CHP'nin ikinci turda Cumhurbaşkanlığını kazanamaması sonrasında partide liderlik yarışının başlamasına kesin gözüyle bakılıyor" diyen Şardan, "2024'de yerel seçimlerin yapılacağı dikkate alınırsa kurultayın ötelenmesi konusu ortadan kalktı. Yerel seçimlerin tehlikeye girmemesi için sonbaharda kurultay toplanması kaçınılmaz olacak" ifadelerine yer verdi.