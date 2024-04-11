CHP kurmayları çalışmaların hızlanacağını ve sahada kalacaklarını söyledi: Toplumsal muhalefete öncülük edeceğiz
Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP’de parti kurmayları bayramdan sonraki süreçte de tempo düşürmeden sahada kalmaya devam edeceklerini belirtiyor.
Partinin kurultay sürecinden sonra
yaşadığı değişimle her bakanlığa karşı
bir genel başkan yardımcılığından
oluşturduğu Gölge Kabine’nin de
bu süreçte daha ön plana çıkacağı
dile getiriyor. Yerel seçimler dönemi
boyunca da bakanlıkların yanlış
yaptığı uygulamaları takip ettiklerini
ve eleştirilerini yaptıklarını söyleyen
Gölge Kabine üyeleri “Seçim sürecinde
adaylar, seçim konuları konuşuldu.
Şimdi geleceğe dönük politikalarımızı
daha çok anlatacağımız bir
süreç olacak. Alanlarımızda
açıklamalar yapacağız. Ülkeyi
yöneten parti biz olsaydık, hangi
bakanlıkta ne uygulamalar yapardık,
bu önerilerimizi belirli açıklamalarla
paylaşacağız” diyor.
VEKİLLERLE KOORDİNELİ ÇALIŞMA
Bu çalışmaların milletvekilleriyle
de koordineli sürdürüleceğini aktaran
kurmaylar, “Milletvekillerimizle bir
araya geldiğimiz programlarımız
olacak. Zaten Gölge Kabine
üyelerinin kendi alanlarında uzman
olan milletvekilleriyle belli çalışma
grupları vardı. Konusunda uzman
arkadaşlardan da sürekli görüş
alıyorduk. Şimdi seçim bittiği günden
beri genel seçimlere odaklandık. Bu
nedenle genel politikalara yönelik
söyleyeceklerimiz olacak” ifadelerini
kullandı. Türkiye’yi gezmeye devam
edeceklerini de söyleyen partililer,
“Son yerel seçimlerden sonra
kazandığımız yerlere hayırlı olsun
ziyaretleri yapabiliriz. Özellikle ilçe
ve belde ziyaretleri de yapacağız.
Çünkü insanların ayağına gitmek,
onlara dokunmak, dertlerini dinlemek
önemli. Sürekli de sahada olacağız.
Sendikalarla, meslek odalarıyla,
sivil toplum kuruluşlarıyla bağımızı
kopartmayacağız..Kurultayda da bunun
sözünü vermiştik. CHP sürekli sahada
olan, toplumsal muhalefete öncülük
eden bir parti olacak” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek'
- Canlı yayında prompter kazası
- 26 ölü, 3870 yaralı!
- Şimşek duyurdu! Döviz geliyor...
- 'Dilim varmaz cehalet demeye...'
- 'Sen bu devletin milletvekili değilsin'
- Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimiyle şaşırttı!
- Belediyenin kamera kayıtları neden silindi?
- 'Partinin başında kal' çağrısı
- Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon