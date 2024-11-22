CHP kurmayları, Ekrem İmamoğlu’nun Ankara temaslarının tesadüf olmadığını belirtti:

Yayınlanma: 22.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Geçen hafta Ankara’da muhalefet parti liderleriyle bir araya gelen İmamoğlu önceki gün de hem partisinin grup başkanvekilleriyle hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüştü. İmamoğlu’nun ziyaretlerinin zamanlamasının “tesadüf olmadığını” söyleyen kurmaylar, ziyaret sonrası yaptığı açıklamadaki “millet cephesi” sözüne dikkat çekti. İmamoğlu’nun diğer partilere yaptığı ziyaretin Cumhur İttifakı’nın kullandığı “iç cephe” söylemine bir karşı hamle olarak değerlendirilebileceğini söyleyen kurmaylar, “İktidar devlet imkânlarıyla CHP’ye saldırıya geçiyor, seçilmiş başkanlarına operasyon yapıyor. Kayyum atıyor, siyasi yasak istiyor. Şimdiden genel seçimlere yönelik olası rakipleri için hamlelerde bulunuyor. Ekrem Bey’in muhalefet partileriyle yaptığı görüşmeler de iktidarın devlet imkânlarıyla kurduğu bu oyuna karşı halkla, her görüşten partiyle bir olmak olarak okunabilir. Seçilmişlere yapılan darbeye karşı tepki gösteriyor. Bu noktada muhalefette birlik olması gerektiğine vurgu yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘İSİMLERE DEĞİL PARTİYE SALDIRI’

CHP yönetiminden isimler; İmamoğlu ve Yavaş arasında cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden bir gerginlik yaşandığı iddiaları varken iki ismin bir araya gelmesinin de bir mesaj taşıdığını vurguladı. İmamoğlu’nun eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de sürdürdüğü bir iletişimi olduğunu söyleyen kurmaylar, İBB başkanının “Birlikteyken kazandığının bilincinde olan siyasetçileriz” sözlerine işaret etti. CHP kurmayları, “İktidar farklı farklı hepimize saldırabilir. Ama burada mesele ne İmamoğlu ne Yavaş ne Özel ne Kılıçdaroğlu... Saldırıların tümünün CHP’ye olduğuna işaret etti ve birliği gösterdi. Parti içinde asıl meselenin iktidarla mücadele olduğunu söyledi” diye konuştu.

MECLİS’TE YASA HAZIRLIĞI



İBB Başkanı İmamoğlu’nun dün Meclis’te yaptığı görüşmelere ilişkin konuşan partililer, ilk önerilerinin belediyelere atanan kayyumların tamamen ortadan kaldırılması olduğunu belirtti. Kurmaylar, “Önceden kayyumlara karşı hazırladığımız bir yasa teklifi vardı. Belediye başkanının görevden alınması durumunda ise belediye meclisinden yeni bir başkan seçilmesi. Diğer partilerin de benzer hazırlıkları var. Ekrem Bey de konuyla ilgili önerilerini paylaştı” dedi.



PM TOPLANACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün parti meclisi üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantıda partinin gölge kabine üyeleri bir yıllık çalışmalarına ilişkin sunumlarını paylaşacak. Partinin halkçılık programı adıyla hazırlayacağı yeni parti programına ilişkin de sunumlar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda parti meclisi üyelerinin de görüşmeri alınacak.

Öte yandan dün Sol Parti heyeti ile görüşen Özel’i yarın DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ziyaret edecek.



