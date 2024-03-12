CHP kurmayları, Erdoğan’ın ‘Bu son seçimim’ çıkışını değerlendirdi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere üç hafta kala CHP’ye “terörle işbirliği” suçlamaları yöneltmenin yanı sıra “Bu son seçimim” söylemini de kullanmaya başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da “Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir” diyerek tartışmayı sürdürdü.

CHP kurmayları, iktidarın bu gündemini ve terör suçlamalarını “sahada onlar adına gelen olumsuz karşılıklara” bağlıyor.

SAVUNMADA DEĞİLİZ

Kurmaylar, “Erdoğan terör suçlamasının karşılık bulmadığını görünce yeni bir mağduriyet yaratmaya, bizi de oraya çekmeye çalışıyor. Ama artık seçim dönemlerini savunmada geçiren bir CHP yok. Şu an halkın gündeminde cebinden çalınan para var. Genel başkanımız da bu yüzden gittiği her yerde bunları konuşuyor” diyor.

Tüm suçlama ve tartışmalara karşı CHP’nin hizmetlerini ve ekonomiyi konuşmaya devam edeceğini söyleyen partililer, “İktidar bu seçimde bir mesaj almazsa, dört yıl vatandaşın yüzüne bakmayacak. CHP’li belediyeler seçimsiz geçecek dört yılda halka her anlamda bir nefes boşluğu olabilir. Biz yönettiğimiz belediyelerde ‘sosyal belediyecilik’ kavramının ne olduğunu gösterdik. İktidar bunun konuşulmasını istemiyor o yüzden alternatif gündemler arıyor. Biz onların gölgelerinde kalmayacağız. Hizmetlerimizi ve ülke sorunlarını anlatacağız” ifadesini kullandı.

