CHP kurmayları, Erdoğan'ın ‘İsrail, Türkiye’yi hedefliyor’ iddiasına tepki gösterdi

Yayınlanma: 03.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün TBMM’de İsrail’in er ya da geç durdurulacağını belirterek “İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır” dedi. Erdoğan’ın sözlerini CHP’nin dış politika ve milli güvenlik kurmayları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Bu kadar “yaşamsal” bir konunun iç politikaya malzeme edilmemesi gerektiğine işaret eden CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, “Erdoğan ciddiyse, damadı Azerbaycanlı şirketlerle ortak fuar düzenlemesin. Bu toplumun güvenlik algılarıyla oynamasın. Bunlar çok ciddi konular, sulandırılması doğru değil. Erdoğan, bu tür meseleleri çok sık kullanmaya başladı. Bu, Erdoğan’ı bölgede ciddiyetsizleştirir. Eğer iddia doğruysa hemen askeri hazırlık emrinin verilmesi gerek” diye konuştu. İsrail’in Türkiye’yi hedeflediği fikrini gerçekçi bulmadığını aktaran Uzgel, İsrail’in böyle bir kara gücü olmadığını ve NATO üyesi olarak Türkiye’yi durumun içine sokmak istemeyeceğini söyledi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise Erdoğan’ın açıklamasının iç politikaya ve kendi seçmenine yönelik bir açıklama olduğunu ayrıca yeni bir beka sorunu yaratma girişimi olarak değerlendirdiğini kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir konuyla ilgili Meclis’te kapalı oturum talep ettiklerini söyledi.