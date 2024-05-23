CHP kurmayları, Erdoğan’ın Özgür Özel’e yapması beklenen ziyareti değerlendirdi: ‘Hassasiyet gösteririz’
Partililer görüşmede “siyasette normalleşme” sürecinin ardından yaşanan gelişmelerin ele alınacağı yorumunu yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı AKP Genel Merkezi’nde ziyaret ederek başlattığı “siyasette normalleşme” sürecinin ardından geride kalan haftada 28 Şubat tutuklularının serbest bırakılması, Kobani davası kararları ve Yargıtay seçimleri gibi gelişmeler yaşandı.
Tüm bu olayları hafta başında Özgür Özel başkanlığında Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmasının 105. yıldönümü nedeniyle Samsun’da yapılan MYK toplantısında ele aldıklarını belirten CHP kurmayları, toplantıda tutuklu generallerin tahliyesiyle ilgili, “Gecikmiş olumlu bir karar. Bu nedenle bizim açımızdan sevindirici. Bunu normalleşme sürecinin bir adımı olarak da değerlendirebiliriz. İsabetli bir gelişme” yorumlarının yapıldığı aktardı. Kobani davasıyla ilgili “siyasi bir dava” değerlendirmesinin de yinelendiği belirtilirken, Emniyet’te yaşanan krize ilişkin de “Bu olayların en kilit isimlerinden biri Süleyman Soylu. Onun da yargılama sürecine dahil edilmesi gerek” görüşlerinin paylaşıldığı kaydedildi.
"ANAYASA SORUNU"
Tüm bu gelişmelerin Erdoğan’ın CHP’ye yapması beklenen iadei ziyaretine etkisini değerlendiren kurmaylar, “Geliş şeklini görüp ne konuşacağını bilmek lazım. Ama partimize kim gelirse gelsin elbette biz gereken özen ve hassasiyetle misafirperverliğimizi gösteririz” dedi. Buna karşın yargıya müdahale konusunda CHP’nin hassasiyet gösterdiğinin altını çizen partililer, “Kobani davası sürecinde Yasin Börü’nün katili olmak gibi iddialar vardı. Bunlar siyasette kullanılan söylemlerdir. Ancak aslı olmadığı ortaya çıktı. Buradan davanın hukuki değil, siyasi olduğunu görüyoruz ve bu kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın görüşme öncesi yeni
anayasa tartışmalarını gündemde
tutmaya devam etmesine değinen
CHP kurmayları, “İlk görüşmede
konuştuğumuz asgari ücret
sorunundan emeklilerin dertlerine
kadar pek çok sorun aynen duruyor.
Bunun dışında anayasa ihlalleri ve
yargıya müdahale de devam ediyor.
Hatta en son Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı’na yapılan atama ortada.
İki parti genel başkanı arasında
bir pazarlık yaşanıyor. Bunun
sonucunda bir atama yapılıyor.
Yüksek yargının siyasi pazarlık
sonucu belirlenmesi kabul edilir
değil. Bu normalleşme açısından
ümit kırıcı. Ancak süreci sakin
takip etmeye devam edeceğiz” diye
konuştu.
DİSK EMEKLİ-SEN'İ GENEL MERKEZ'DE KABUL ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel,
DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı
Cengiz Yavuz ve beraberindeki
heyeti CHP Genel
Merkezi’ndeki makamında
kabul etti. Özel’e görüşmede
genel başkan yardımcısı
Gamze Taşcıer eşlik etti. Özel
ayrıca dün İsveç’in Ankara
büyükelçisi Anna Malena Mard
ile bir araya geldi. Özgür Özel
bugün saat 12.30’da Büyük
Birlik Partisi Genel Başkanı
Mustafa Destici’yi kabul
edecek.
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