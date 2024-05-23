CHP kurmayları, Erdoğan’ın Özgür Özel’e yapması beklenen ziyareti değerlendirdi: ‘Hassasiyet gösteririz’

Yayınlanma: 23.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.05.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı AKP Genel Merkezi’nde ziyaret ederek başlattığı “siyasette normalleşme” sürecinin ardından geride kalan haftada 28 Şubat tutuklularının serbest bırakılması, Kobani davası kararları ve Yargıtay seçimleri gibi gelişmeler yaşandı.

Tüm bu olayları hafta başında Özgür Özel başkanlığında Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmasının 105. yıldönümü nedeniyle Samsun’da yapılan MYK toplantısında ele aldıklarını belirten CHP kurmayları, toplantıda tutuklu generallerin tahliyesiyle ilgili, “Gecikmiş olumlu bir karar. Bu nedenle bizim açımızdan sevindirici. Bunu normalleşme sürecinin bir adımı olarak da değerlendirebiliriz. İsabetli bir gelişme” yorumlarının yapıldığı aktardı. Kobani davasıyla ilgili “siyasi bir dava” değerlendirmesinin de yinelendiği belirtilirken, Emniyet’te yaşanan krize ilişkin de “Bu olayların en kilit isimlerinden biri Süleyman Soylu. Onun da yargılama sürecine dahil edilmesi gerek” görüşlerinin paylaşıldığı kaydedildi.

"ANAYASA SORUNU"

Tüm bu gelişmelerin Erdoğan’ın CHP’ye yapması beklenen iadei ziyaretine etkisini değerlendiren kurmaylar, “Geliş şeklini görüp ne konuşacağını bilmek lazım. Ama partimize kim gelirse gelsin elbette biz gereken özen ve hassasiyetle misafirperverliğimizi gösteririz” dedi. Buna karşın yargıya müdahale konusunda CHP’nin hassasiyet gösterdiğinin altını çizen partililer, “Kobani davası sürecinde Yasin Börü’nün katili olmak gibi iddialar vardı. Bunlar siyasette kullanılan söylemlerdir. Ancak aslı olmadığı ortaya çıktı. Buradan davanın hukuki değil, siyasi olduğunu görüyoruz ve bu kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın görüşme öncesi yeni anayasa tartışmalarını gündemde tutmaya devam etmesine değinen CHP kurmayları, “İlk görüşmede konuştuğumuz asgari ücret sorunundan emeklilerin dertlerine kadar pek çok sorun aynen duruyor. Bunun dışında anayasa ihlalleri ve yargıya müdahale de devam ediyor. Hatta en son Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan atama ortada. İki parti genel başkanı arasında bir pazarlık yaşanıyor. Bunun sonucunda bir atama yapılıyor. Yüksek yargının siyasi pazarlık sonucu belirlenmesi kabul edilir değil. Bu normalleşme açısından ümit kırıcı. Ancak süreci sakin takip etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



DİSK EMEKLİ-SEN'İ GENEL MERKEZ'DE KABUL ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Özel’e görüşmede genel başkan yardımcısı Gamze Taşcıer eşlik etti. Özel ayrıca dün İsveç’in Ankara büyükelçisi Anna Malena Mard ile bir araya geldi. Özgür Özel bugün saat 12.30’da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul edecek.

