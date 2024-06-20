CHP kurmayları geçim sıkıntısı sorununu duyurmaya devam edeceklerini söyledi

Yayınlanma: 20.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalan haftada 18 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi’ne giderek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Görüşmede Özel’in halkın geçim sıkıntısı üzerinden asgari ücrete temmuzda ara zam beklendiğini gündeme getirdiği belirtildi. Ayrıca Özel’in en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gibi beklentilerin olduğunu da vurguladığı kaydedildi. Ancak görüşme sonrası bu konularda adım atılacağına dair bir sinyal alamadıklarını söyleyen CHP kurmayları şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz siyasetteki bu görüşme trafiğini halkın talebini iletmek ve beklentilerini karşılamak için yürütüyoruz. Normalleşme halkın talebinin karşılanmasıyla anlam kazanır ve şu anda adım atılması beklenen birinci konu ekonomi. Ancak biz maaşlara zam talebini gündeme getirdiğimizde bize orta vadeli plan ve 12. kalkınma planını söylüyorlar. ‘Buradaki kazanımları korumak istiyoruz’ diyorlar. Zam talebine karşı da ‘Popülist söylemlerden kaçınılmalı’ açıklamaları olmuştu. Yani mevcut politikalarında ısrarcı gözüküyorlar ve zam konusunda bir adım atmayacaklar gibi görünüyor.”

EMEKLİLER AÇLIK SINIRINDA

Buna karşı CHP’nin yaz dönemi boyunca halkın zam beklentisini alanlara taşıyacağını söyleyen kurmaylar, “İlk olarak 30 Haziran’da Kocaeli Gebze’de büyük bir geçim mitingi yapacağız. Burada herkesin zam talebini yüksek sesle duyuracağız. Sonrasında da yaz dönemi boyunca da çeşitli şekillerde bu talebi duyurmaya devam edeceğiz. Meclis de açık kaldığı sürece bu konuyu dile getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yapacakları miting ve etkinliklerin geniş tabanlı olacağını da söyleyen partililer, “Dile getirdiğimiz sıkıntı sadece asgari ücretlilerin sorunu değil. Toplumun büyük bir çoğunluğu zaten asgari ücrete çalışıyor ama artık beyaz, gri, mavi yaka çalışan da temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Emeklilere bakarsanız, daha yılın ortasına yeni geldi ve şimdiden emekli maaşı asgari ücret gibi açlık sınırının altında kaldı. Bu nedenle sorun herkesi etkiliyor ve başta yapacağımız miting olmak üzere her çağrımıza alanlarda geniş bir katılım olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.