CHP kurmayları, Hasan Öztürkmen'in disipline sevkiyle ilgili konuştu: 'Parti politikasıyla çelişti'

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye yönelik “arınma” çağrısı sonrası CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantı devam ederken açıklama yapan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, butlan tartışmalarıyla ilgili “Bir şekilde partimizi karıştırmak istiyorlar. Hukukta yeri olmayan bir butlan tartışması var. Ha bugün çıktı, ha şöyle oldu, böyle oldu diye partinin içini karıştırmak isteyen bir akıl var. Erdoğan CHP’yi geçmişe ışınlayıp kaotik bir durum yaratır mıyım diye düşünüyor. CHP’nin önümüzdeki döneme birlik içinde yürümesi tarihi bir sorumluluğudur. Bizim partimize kimse kara çalamaz” ifadelerini kullandı.

Emre, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’i “Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum” sözleri nedeniyle disipline sevk ettiklerini duyurdu.

“Butlanı normalleştiren açıklaması partimize yönelik bir darbe girişiminden bahsedilmesidir” diyen Emre “Kesin ihraç istemiyle disipline sevkini ilk Parti Meclisi toplantısında ele alacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına destek veren diğer milletvekilleriyle ilgili bir işlem yapılıp yapılmayacağı sorulan Emre “O açıklama ve retweetler üzerine bir disiplin işlemi olmaz” yanıtını verdi.

YÖNETİM BUTLAN BEKLEMİYOR

Arınma çağrısını değerlendiren Emre “Bizim somut tespit ettiğimiz ve yollarımızı ayırdığımız isimler var. Sosyal medyadaki kara çalmalar üzerinden CHP masum insanlara karşı bir tasarrufta bulunamaz. Kimse şu yargı düzenine ilişkin CHP’nin bir kabulle hareket etmesini beklemesin” dedi.

Emre, yarın butlan kararı çıkacağı iddialarına da “Birçok kez tarih verildi. Bunun bizim tarafımızda bir gerçekliği yok. Gelirse de göreceği var” yanıtını verdi.

‘PARTİYLE ÇELİŞTİ’

Toplantı sonrası CHP’li Öztürkmen’in disipline sevk edilmesine ilişkin konuşan CHP kurmayları “Biz uzun bir süredir yargı darbesiyle partiye el konulmaya çalışıldığını söylüyoruz. Partinin bu konuda bir politikası var. Genel başkan ‘yargı kolları’ diyor. Biz rekabeti siyasi partilerle yapmıyoruz. Yargı üzerinden kurulan baskıyla mücadele ediyoruz. Bu durumda ‘Yargı kararına saygı duyulması lazım’ demek tamamen parti politikalarıyla çelişiyor. Biz her gün iftiralarla tutuklanan arkadaşlarımızın durumunu söylerken bunu demek kabul edilemez” dedi.

Ancak Kılıçdaroğlu ve diğer vekillerin paylaşımının bu kapsama giremeyeceğini belirten partililer “Onlarda somut bir hedef alma yok. O yüzden onlar hakkında bir işleme de ihtiyaç yok” yorumunu yaptı.

Kurmaylar, bu disiplin işlemlerinin çoğalması ve partide bir bölünme yaşanmasıyla ilgili senaryolara karşı da “Partide bir bölünme olmaz. Geçmişte çok sert sözleri anlayışla karşıladık. Biz her zaman partimizin sosyal medyada tartışılmasını doğru bulmadığımızı, iktidarın CHP içinde bir tartışma için malzeme aradığını söylüyoruz. Ama elbette bu durumları en toleranslı şekilde yönetmeye devam edeceğiz” dedi.