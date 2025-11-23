CHP kurmayları, İmralı kararı sonrası DEM Parti’den gelen açıklamaları yorumladı: ‘İlkesel bir tutum sergiledik, süreç devam ediyor’

CHP, yeni çözüm süreci kapsamında kurulan komisyonun terörist ele başı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşülmesine yönelik oylamasına katılmadı. CHP, İmralı’ya gidecek heyete üye vermeyeceğini de açıkladı. Bunun üzerine DEM Parti içinden CHP’yi hedef alan açıklamalar geldi. DEM Parti kanadından gelen tepkileri değerlendiren CHP kurmayları ise, bu açıklamalara sert bir tepki göstermiyor.

CHP’nin sadece İmralı konusunda ilkesel bir tavır sergilediğini vurgulayan kurmaylar “Biz komisyonun başından beri sunduğumuz öneriler dikkate alınmayınca, belediye başkanlarımıza yönelik operasyonlar sürünce, partimize yönelik kapatma davasına kadar gidecek bir sürece girilince, Kürtlerin siyasette yer almasını sağlayan Kent Uzlaşısı’na karşı yapılan yargılamalar devam edince sadece İmralı meselesi üzerinden ilkesel bir karar aldık ve gitmeyeceğimizi söyledik. Bunun dışında komisyonu terk ettiğimizi söylemedik. Diğer partiler gibi Kürt sorununun varlığını inkar etmedik. SEGBİS gibi önerilerimizi de dile getirdik. Süreci de bozmadık. Başından beri Meclis’te işlemesi gerektiğini söylediğimiz süreç için tutarlı bir karar aldık” diyor.

‘ÇÖZÜMÜ İSTEYEN CHP’

Sürecin sadece İmralı ziyaretine sıkıştırılamayacağını vurgulayan CHP’liler “Böyle bir bakış açısı doğru değil. Toplumun bu süreçte güven artırıcı adım beklentisi var. Örneğin kayyımlar konusunda ya da siyasi tutuklulara yönelik Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması konusunda beklentiler var. Bütün bunlar varken bütün komisyonun çalışmasını ve süreci sadece İmralı’ya ziyaret meselesine kitlemek doğru değil. Bu beklentiler varken sadece oraya gitmek bir çözüm getirmez” değerlendirmesini yapıyor.

DEM Parti’den gelen bu açıklamaların iki parti arasında ileride bir gerilim yaratması ihtimalini de yorumlayan kurmaylar “İleride bize soğuk davranmaları doğru olmaz. Bir sıkıntı olacağını da düşünmüyoruz. Çünkü Kürt sorununa samimi bir çözüm isteyen parti, CHP. Hatta ileride komisyon yasal düzenlemeleri görüşecek ve biz de bu konuda önerilerimizi sıralayacağız. Orada da tüm partilerin konuşması gerekecek” diyor.

ŞEHİT AİLELERİNDEN TEŞEKKÜR

CHP’liler İmralı’ya gitmeme kararının özellikle tabanda olumlu karşılandığını aktarıyor. Partililer ayrıca karar açıklandıktan sonra bazı şehit ailelerinden teşekkür telefonları aldıklarını da belirtiyor.