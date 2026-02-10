CHP kurmayları, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın istifasıyla ilgili konuştu: ‘Verilen oylar CHP’yedir’

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, geride kalan hafta sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine küfürlü mesajlar attığını söyleyerek CHP’den istifa etti. Özel’in attığı iddia edilen mesajlar da sosyal medya üzerinden paylaşıldı. CHP lideri Özel ise Özarslan hakkında PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili yolsuzluk iddiaları olduğunu anımsattı.

Yaşanan gelişmeler üzerine CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara’daki belediye başkanları ile yaptığı açıklamada; Özarslan’ın AKP’ye geçeceğine yönelik iddiaları anımsatarak “Cuma gününe kadar kendisine ulaşan herkese partisine bağlılığından söz etmiştir. ‘Ben hain miyim ki başka bir partiye gideyim? Bunu sormak ayıptır’ demiştir. Cuma akşamından sonra zaten kendisiyle konuşan yoktur. Ne olduysa sonra oldu” dedi.

‘PARTİYİ ZORA SOKMAM’ DEMİŞTİ’

Özarslan’ın CHP’den istifa sürecine ilişkin konuşan parti kurmayları, istifa sürecinin genel olarak “iletişime kapalı bir şekilde yaşandığını” söylüyor. CHP’liler, Özarslan’ın geçen haftaya kadar bir sorun yaşamadan belediye başkanlığı görevini sürdürdüğünü aktarıyor. Ancak partililer bu süreçte Özarslan hakkında “AKP’ye katılacak” haberleri yapıldığını da anımsatıyor. Bu gibi iddiaları kendisine sorduklarında ise, “Partiyle kalacağım” yanıtını aldıklarını söylüyorlar. Özarslan’la geçen hafta konuşan isimlerden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “En son perşembe günü aradığımda 23 saniyelik bir görüşme yaptık. Bir paneldeydi. Sonra aramasını istedim, aramadı. Yaptığımız görüşme de bundan öte olmadı. Partiyle sorunları olmayan bir yapıdaydı. ‘Partinin emrindeyim, partiyi zora sokacak hiçbir şeyin içinde olmayacağım’ ifadesini kullandı” dedi. Özarslan’a daha sonra da telefonla hiçbir şekilde ulaşılamadığı belirtildi.

‘KİMSE OYU KENDİNE SAYMASIN’

Bundan sonraki sürece ilişkin konuşan CHP kurmayları, “Ülkede muhalefet partisinin belediye başkanı olmak çok zor bir iş. Bunu herkes biliyor. Biz gidenlere değil, kalanlara bakıyoruz. Eğilenlerle değil, dik duranlarla yürüyoruz. Ona göre de yolumuza devam edeceğiz” yorumunu yaptı. Bundan sonraki süreçte partiden başka ayrılıklar olması ihtimalini değerlendiren kurmaylar “AKP milletin kendisine vermediği yetkiyi kayyum, belediye meclis üyesi transferi veya belediye başkanı transferiyle almaya çalışıyor. Seçimden sonra tahminen 100’e yakın başkanı transfer ettiler. Milletin verdiği oylar CHP’yedir. CHP de Türkiye’nin birinci partisidir. Hiç kimse alınan oyları kendi oyu olarak düşünmesin” dedi.

ÖZARSLAN İDDİALARA YANIT VERDİ

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün CHP lideri Özel’in telefon mesajları üzerinden “tehdit ve hakaret” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. İstifa süreciyle ilgili bir basın toplantısı da düzenleyen Özarslan, ailesine küfür edildiği için istifa ettiğini söyledi. Söz konusu açıklamasında yeni çözüm sürecine değinmesi dikkat çeken Özarslan “Terörsüz Türkiye diye başlatılan bir süreçte bu ülke sevdalıları bir aradaysa artık bu ülke bu meseleler üzerine konuşmasın. Ülke artık bilimin peşinde koştuğu bir ülke hayal ediyor. Bu noktada gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olsun, gerek Bilge Lider dediğimiz Doktor Devlet Bahçeli olsun, bu çalışmayı başlatmış durumdadır. Bu çalışmaya partizan bakmamak lazım” ifadelerini kullandı.

AKP’ye katılacağı iddiaları sorulan Özarslan “Şu an bağımsızım, hizmetime devam ediyorum. Geçme gibi konularda görüşme olmadı ama geçmişten geldiğim kültür çerçevesinde AKP’li ve MHP’li arkadaşlarımızla oturuyorduk. Ağabeylerimle, reislerimle istişare ediyoruz ülke için ama parti geçme sürecine ilişkin konuşmadık. Ne AKP ne MHP bana uzak” yanıtını verdi.

Özarslan, hakkında ihaleye fesat karıştırma incelemesiyle ilgili “Yalan, iftira. Benim dönemime ilişkin öyle bir şey yok. O müfterilere adalet cevabını verecek. Mesut Özarslan müslüman Türk evladıdır. Tabii ki birileri şikayet eder ama bize tutmaz” açıklamasını yaptı. Özarslan istifa sürecinde telefonlara çıkmadığı iddialarını da önce kabul etmedi, sonra “Gereksiz telefonlara çıkmadım” yanıtını verdi. Özarslan “Biz hainlik yapmadık” dedi.

‘BÜYÜK BİR TEPKİ YOK’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisine yönelik eleştirilerini değerlendiren Özarslan “Ne yapsın, kötü düşmemek için ezgin ve bezgin orada kaldığına inanıyorum. Çünkü ülkücü, milliyetçi, muhafazakar camianın desteğiyle geldi, orada kaldı. Ülkücü, milliyetçi, maneviyatçı yapı desteklemeyi bıraktığı gün, Mansur Başkan’ın bırakın Ankara’yı, Türkiye genelinde karşılığının olacağını düşünmüyorum. Şahsına ilişkin bir problemim yok. Her zaman iyiliğini gördüm. Yüce mevlam yardımcısı olsun, tez zamanda kurtarsın. Çünkü insanlar Mansur Başkan’dan bunu bekliyor” dedi.

Özel’in kendisine attığı mesajları sildiğini söyleyen Özarslan “Hesabını soracağım. Türkiye’ye, partililerine rezil olmuştur. Partilileri ilk seçimlerde gereğini yapar diye düşünüyorum. Bu bataklıktan çıkamayacaktır” dedi. Hakkındaki suçlamalara değinen Özarslan “Suçlamalar aday gösterilmeden de vardı. Neden aday göstermişler?” ifadelerini kullandı.

Başka belediye başkanlarının da istifa edeceği iddiasını yanıtlayan Özarslan “Çağrım, gelin böylesine hafif bir genel başkan altında başkanlığınızın muhasebesini yapın. Aklı selim düşünün, ona göre gereğini yapın. Başkanlıkta hizmet esastır” dedi.

Özarslan, yurttaşların istifayla ilgili tepki gösterdiğine yönelik soruya karşı da “Çok tepkiyle karşılaşmadım. Onlar çok partizan insanlar. Allah ıslah eylesin. Hizmet görüldükçe tepkinin olmadığı belli. Büyük tepki falan yok” yorumunu yaptı.