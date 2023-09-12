CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun 100. yıl konuşmasını değerlendirdi: ‘Bölünme istemiyor’

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

CHP’nin 100. kuruluş yıldönümünde Kılıçdaroğlu Ankara’dan, İmamoğlu İstanbul’dan değişim mesajları verdi. Gazetemize de değişimle ilgili bir yazı yazan İmamoğlu, “CHP de değişecek, Türkiye de değişecek” dedi. Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu’na, “Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur” sözleriyle karşılık verdi.

‘HAYLAZLIKLAR YAPILIYOR’

CHP’de genel merkez kanadının parti içindeki “değişim” çıkışlarına bakışının da Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklama çerçevesinde olduğu görülüyor. CHP kurmayları, “parti içinde yapılacak tartışmaların partiye katkı sağladığını, CHP tarihi boyunca da her zaman böyle olduğunu” söylüyor. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, “Diğer partilerde eleştiri, aykırı sesler duyamazsınız. Ama CHP tarihinde her zaman eleştiri, farklı görüşler vardı. Genel başkanımız da partinin tarihine uyuyor, partideki herkese kapsayıcı bakıyor. Özellikle partinin yüzüncü yılında, yaşanan seçim sürecinden sonra partide ayrılıklar çıksın istemiyor. Ama bunlara rağmen ‘haylazlıklar’ yapılıyor” değerlendirmesini yapıyor.

‘BIRAKMA İMASI YAPMADI’

Öte yandan partililer, Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı “Kaptan olarak gemiyi limana götüreceğim” açıklaması sonrası 100. yıl konuşmasında “Tartışmalar, yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür” demesine ilişkin, iki konuşmada farklı vurgular yapıldığını söyledi. Konuşmada bir “bırakma” iması olmadığını aktaran CHP kurmayları; “Genel başkan Türkiye için nasıl bir değişim önerdiğini anlattı. Tüm tartışmalardan güçlenerek çıktığımızı, bölünmediğimizi söylemek istedi” dedi.