CHP kurmayları, liderlik için Kılıçdaroğlu’nun işaret edeceği ismi açıkladı: Özel’e destek verebilir

Yayınlanma: 13.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2023 - 04:00

CHP’de seçim sonrası başlayan “değişim” ve “genel başkanlık” tartışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun adı tartışılırken CHP Grup Başkanı Özgür Özel’den de dikkat çeken bir çıkış geldi. Sözcü’ye konuşan Özel, kurultayın en kısa sürede yapılması gerektiğini belirterek “Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Önümüzdeki dönemde genç ve dinamik, partinin ana damarını terk etmeyen, bu konudaki endişeleri körüklemeyecek olan kadrolar gerekiyor. Kendini halka arz eden, oradan talep topladığı bir çizgiye ihtiyaç var. Bu noktada olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı. Değişime ihtiyaç olduğuna inanıyorum” dedi. Değişim konusunda vefalı olacağını ve Kılıçdaroğlu’na saygı duyduğunu da vurgulayan Özel, “Değişimin sadece şahıslar üzerinden okunması doğru değil. Genel başkanımıza büyük haksızlık olur” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nu da dışlayan bir tavrı olmadığını söyleyen Özel, “Partinin hepimize ihtiyacı var. Kimsenin yok sayılması mümkün değil” dedi.

UZLAŞARAK ANLAŞMA

Parti içindeki isimler, İmamoğlu ve Özel’den gelen adaylık çıkışını “Tartışmalar bir süre daha devam edecektir. Şu anda herkes iddiasını ortaya koyuyor” diyerek yorumluyor. Buna karşın, tabanın yerel seçimi çok önemsediğini vurgulayan kaynaklar, “9 ay sonra yerel seçimler var. Taban bölünme istemiyor, bütünleşerek süreci geçirmek istiyor. Bunun da genel başkan öncülüğünde olması gerektiği kanaatı var” diyor. “Çatışarak değil, uzlaşarak bir değişim olmalı” diyen kaynaklar, “Yerel seçimde CHP bölünmüş, parçalanmış ve birbirine kırılmış bir halde olmamalı. Uzlaşarak bir değişimin gerçekleşmesi düşüncesi giderek yaygınlaşıyor. Özgür Bey de aday olursa genel başkanla çatışarak aday olmaz. Desteğini arzu eder. Yaptığı açıklamalarından da bu anlaşılıyor. Ona saygılı bir çerçevede süreci götürür. Sert bir süreç götürmez” değerlendirmesini yapıyor. Bu noktada Kılıçdaroğlu’nun yaptığı “bayrak değişimi” ve “Değişime el veririm” açıklamalarına gönderme yapan parti içi isimler, “Kılıçdaroğlu’nun el verebileceği ismin Özel olabileceğini” söylüyor. Kaynaklar İmamoğlu için ise “Delege siyasi yasak riskinden çekinecektir. Ayrıca kimse İstanbul’da belediye başkanlığının bırakılmasını istemiyor” yorumunu yapıyor.

