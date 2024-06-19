CHP kurmayları, ‘normalleşme’nin bir anda vazgeçilebilecek bir süreç olmadığını belirtti

Yayınlanma: 19.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.06.2024 - 04:00

Yerel seçim sonrası başlayan “siyasette normalleşme” süreci, son dönemde iktidar ve muhalefetten gelen açıklamalarla gerildi.

İlk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikinci görüşme sonrası taktığı “Bana Allah yeter” yazılı yüzüğüyle ve yaptığı “AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi MHP’nin samimi dileği ve temennisidir” açıklamasıyla dikkat çekti. MHP’den görüşme ve Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gelen tepkilerden sonra “AKP ve MHP arasında gerilim mi var” sorusunun tartışılması üzerine AKP’den peş peşe “Cumhur İttifakı” vurgulu açıklamalar yapıldı.

Erdoğan, “Herhalde iadei ziyaretimizi hazmedemeyenler oldu. Muhalefet cenahında yıkıcı bir dil yerine artık olumlu, birleştiren bir tutumun hâkim olmasının vakti gelmiştir” diyerek muhalefeti hedef aldı.

Gelişmeleri değerlendiren CHP kurmayları, Özel’in “Erdoğan’ın sözlerini üzerimize alınmıyoruz. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor” açıklamasına işaret etti. Partililer, “Kimse istiyor diye kavga edecek değiliz. Burada ittifak ortakları arasında bizim üzerimizden bir mesajlaşma var. Özellikle MHP’nin bu süreçten rahatsız olduğu görülüyor” dedi.

‘BİZİM İÇİN DEĞERLİ’

Normalleşme sürecini kendilerinin başlattığını vurgulayan partililer, “Biz birinci parti sorumluluğuyla hem müzakere hem de mücadele edeceğimizi söyledik. Bu nedenle daha önce bizimle konuşmasalar da iktidara bir el uzattık. Bizim için normalleşme değerli ve bir anda vazgeçilecek bir süreç değil” ifadelerini kullandı.

‘SORUN MHP’DEN GÖRÜLÜYOR’

CHP kurmayları, “Biz normalleşme sürecini iktidarın yapması gereken ve milyonların beklediği uygulamalar için yapıyoruz. Halk bir nebze olsun nefes aldıracak uygulamalar istiyor. Ekonomik beklentiler var. İnsanlar artık adalet istiyor. Gezi tutuklularının evine dönmesi, Can Atalay’ın Meclis’teki görevine dönmesi için bu sürecin yürütülmesini önemli görüyoruz. Burada sorun MHP’nin rahatsızlığından gibi görünüyor” değerlendirmesini yaptı.