CHP kurmayları, Özgür Özel'in 'bildiri' çıkışının perde arkasını anlattı, iktidara mesaj verdi: Çektikleri yere gitmeyiz

Yayınlanma: 28.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.12.2023 - 03:00

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Meclis’te dört partinin ortak imzasıyla yayımlanan terör bildirisine karşı CHP’nin koyduğu tavırda geri adım atmadı. Şehitlerin ölümüyle ilgili detaylı bilgi almadıkça ve daha fazla şehit verilmemesi için yapılabilecekler konuşulmadıkça tavır değişikliğine gitmeyeceklerini söyleyen Özel, “Artık ezbere muhalefet yok” vurgusunu yaptı.

CHP’nin bundan sonraki süreçte de benzer bir muhalefet tarzı yürüteceğini belirten parti kurmayları, “CHP’nin artık iktidarın istediği çizgide giden bir muhalefet yapmayacağını” söylüyor. Bugüne kadar CHP ortak bildirilere imza atsa bile partinin iktidar tarafından terörle suçlandığını anımsatan partililer, “Üstelik sadece bununla da kalmadılar, son seçimde sahte videolarla bizi terörle işbirliği yapıyor gibi gösterdiler. Biz cumhuriyeti kuran partiyiz, federasyonu savunanlarla ittifak yapan bizler değiliz. Biz 12 şehidimizle ilgili sorularımızı sormaya, varsa ihmali öğrenmeye çalışmaya devam edeceğiz. Artık iktidarın çektiği minderde siyaset yapmayacağız. Doğruları yapan, kendi yolundan giden, etkin bir muhalefet yapan bir CHP göreceksiniz” diyor.

‘İYİ NİYETLİ DEĞİLLER’

İYİ Parti’nin bildiriye imza atmasına karşın yine hedefe konulduğuna dikkat çeken parti kurmayları, “Şunu herkesin bilmesi lazım. Bu iktidar iyi niyetli bir iktidar değil. Onlar bildiri yayımlıyor, olayı geçiştiriyor. Hatta şehitleri siyasette kullanıyor. Ancak 12 eve ateş düştü. Biz daha fazla şehit olmasın diye sorular soruyoruz. ‘Orası bir geçici üsse, neden kapatılmadı? Alınması gereken bir önlem vardı da o mu alınmadı? Daha fazla askerimizin şehit olmaması için ne yapmalıyız?’ diyoruz. Bu soruları sormaya da devam edeceğiz” değerlendirmesini yapıyor.

Öte yandan, CHP lideri Özel’in “Halen daha bu kötücül akılla ‘Önce imza atsaydık, sonra eleştirseydik’ diyen varsa, aklını peynir ekmekle yemesin” sözlerinin de hem parti içinde hem medyada muhalefeti destekleyen ama bildiriye imza atılmamasına tepki gösterenlere yönelik olduğu belirtiliyor. Parti kurmayları, bu sözlerin CHP’nin iktidarın istediği çizgide muhalefet yapmayan tarzını anlatan sözler olduğunu söyleyerek, “Bu sözler partinin duruşunu hem topluma, hem diğer partilere hem de kendi partimize anlatan sözlerdi. İlla ki üstüne alması gereken olacaktır” diyor.