CHP kurmayları tüzük değişikliği için parti örgütlerinden üç öneri geldiğini söyledi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 04:00

CHP kurmayları, partinin kuruluşu kabul ettiği Sivas Kongresi’nin yıldönümünde, 4 Eylül’de Sivas’ta başlatacakları tüzük kurultayı süreci kapsamında gelen önerilere ilişkin bilgi verdi. En çok üç başlık konusunda fikirlerin geldiğini söyleyen kurmaylar, “Tüzük sürecinde ilk isteğimiz önerilerden bir şey çıkartmak. Bu nedenle kendi düşüncelerimizden önce örgütümüzü dinledik. Üyelerimizden gelen önerileri aldık. En çok önseçim, parti üyeliği ve dönem kuralı konusunda öneriler geliyor” dedi.

Hem milletvekilliği hem de belediye başkanlığı için katılımcı bir aday belirleme süreci yürütmek istediklerini söyleyen partililer, “Aslında mevcut tüzüğümüz zaten bunu engellemiyor. Ama biz aday belirleme sürecinin olabildiğince demokratik olmasını kalıcılaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜYE SAYISI ARTIRIMI

Sorunsuz bir önseçim için bazı kuralların getirilmesi gerektiğini söyleyen kurmaylar şu değerlendirmeleri yaptı: “Önseçimin yapılmasını istiyoruz. Ancak önceki dönemlerden gördüğümüz, kuralsız önseçim sorunlar yaratıyor. Bu nedenle bize gelen öneriler var. Mesela önseçim öncesi üye yığılması yapılmasına karşı, belli bir yılın üzerindeki üyelerin önseçimde oy hakkı olması. Ya da örneğin bazı yerlerde hemşerisi diye önseçimde oy veriyor ama o bölgeyi temsil etmeyen bir aday önseçimden çıkmış oluyor. Bazı yerlerde belediye başkanlarının üyelere etkisi olabiliyor. Bu gibi sorunlara karşı neler yapılabilir, nasıl kurallar konabilir bunu değerlendireceğiz.”

PM’YE SORULACAK

Parti meclisi (PM) üye sayısının artırılmasıyla ilgili öneriler aldıklarını da aktaran kurmaylar, “200 üye olsun diyen bile var ancak parti meclisi üye sayısını artırmaya yönelik çok yoğun bir istek yok” bilgisini paylaştı. Bunun yanı sıra belediye başkanları ve milletvekilleri için dönem kuralı da istendiğini aktaran partililer, “Üç dönem seçilmelerine yönelik öneriler var. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Tüm öneriler noktaya geldi. Bunu haftaya pazartesi il başkanlarıyla, sonra çarşamba günü parti meclisiyle konuşacağız. Oradan da tüzük komisyonuna vereceğiz. Buradan çıkan çalışmanın sonucu tüzük kurultayına gelecek” diye konuştu.