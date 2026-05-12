CHP kurmaylarından 'Burcu Köksal' tepkileri: 'Kimisi şantaj karşısında hapsi tercih ediyor, kimisi de boyun eğiyor...'

CHP MYK parti genel merkezinde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Saat 11.30 itibarıyla başlayan toplantı yaklaşık beş saat sürdü. MYK’nin gündem maddeleri arasında AKP’ye katılması kesinleşen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkındaki etkin pişmanlık iddiası ve CHP’nin 4 Mayıs’ta başlattığı saha çalışmalarının ilk dönütleri gündeme geldi.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ, İSTİFA ETTİ

CHP MYK’nın ilk gündem maddesi Burcu Köksal’ın AKP’ye transferi oldu. CHP MYK, Köksal hakkında tedbiren kesin ihraç talebiyle disipline sevk kararı verdi. Kararın Parti Sözcüsü Zeynel Emre tarafından açıklanmasının ardından Köksal, e-Devlet üzerinden istifa etti.

Kurmaylar belediye başkanı transferlerini, “Parti değiştiren toplumun gözünde itibar kaybediyor. Zaten itibarını kaybetmiş bir iktidar var. Transferlerle bunu toparlamaya çalışıyor. Ama transfer oyları götürmüyor. Tam tersine partiye şehirde olan desteği artırıyor” ifadeleriyle değerlendirdi.

BOZBEY ÖRNEĞİ

Tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey üzerinden örnek veren kurmaylar, “Geçen hafta saha çalışmalarında Bursa’ya gittik. Sokakta CHP’ye büyük bir destek var. Ama Aydın ve Afyonkarahisar’da öfke var. Kimisi şantaj karşısında hapsi tercih ediyor, kimisi de boyun eğiyor. Bozbey başı dik yatıyor, onuruyla yatıyor” değerlendirmesini yaptı.

SAHA ÇALIŞMALARININ SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ

MYK toplantısında 4 Mayıs’ta başlanan saha çalışmalarının ilk çıktıları da masaya yatırıldı. İlk izlenimlerin gayet olumlu olduğunu belirten kurmaylar, vatandaşın gündeminde yandaş kanallarda saatlerce tartışılan iftiraların olmadığını vurguladı.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonların amacının partiyi kamuoyunda tartıştırmak olduğunu belirterek “kara propaganda” olarak niteleyen kurmaylar, konuya ilişkin sosyal medya taramasını da başlattıklarını belirtti.

Saha sonuçlarını iki yönlü değerlendirdiklerini belirten kurmaylar, “Sahada bu tartışmaların karşılığı yok. İnsanlarda kendi meseleleri daha ağır basıyor. Sosyal medya ile sokak birbirinden çok farklı. İnsanlar kendi dertlerinden kafasını doğrultamıyor, yukarı bakamıyor” dedi.

MÜCADELEYE “TAM GAZ” DEVAM VURGUSU

Mücadeleye “tam gaz” devam edeceklerini vurgulayan kurmaylar, “Mücadeleyi bırakmak kendi varlığını inkar etmek demek. Siyasetin kendi rayından ziyade yargı kollarına doğru evrilmesi var. Adalet Bakanı köşeye sıkışınca bu yöntemlere başvurdu. Bu işi yapanlar rahat değiller. Güçlü bir iktidar olsa hukuka döner, toplumda güven veren işler yapar ki oya dönüşsün. Aksine toplumun tüm kesimlerini rahatsız eden uygulamalar, muhalefeti değil iktidarı rahatsız ediyor. Bu devam ettikçe biz de mücadeleyi devam ettireceğiz ama önemli olan bizim sahada ne yapacağımızı anlatmak. Stratejik olarak biz sahaya çıktıkça bu tür müdahaleleri daha çok artırıyorlar. O yüzden daha çok sahada olmaya devam edeceğiz. Seçimlere hazırlığımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.