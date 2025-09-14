CHP, kurultay davası tartışmalarına rağmen olağan kongre takvimini sürdürüyor: ‘Parti daha çok kenetlendi’

Kurultay davası gündemiyle boğuşan CHP, bir yandan da olağan kurultay süreci kapsamında 5 Ekim’de tamamlanacak ilçe kongrelerini başlattı. Yarın kurultay davasından ne sonuç çıkarsa çıksın önce 21 Eylül’de olağanüstü kurultayı yapacaklarını söyleyen CHP’li il başkanları “11 Ekim’de il kongrelerimiz başlayacak. Olağan kongre süreci bittiğinde de tüm tartışmalar kapanmış olacak” dedi. Dava sürecinin devam eden kongrelere olumsuz bir etkisi olmadığını belirten başkanlar “Aksine partide bir kenetlenme yarattı. Bugün de her ilden üyemiz Ankara’da partisine ve seçilmiş yönetimine sahip çıkacak” ifadelerini kullandı.

CHP, 39 Olağan Kurultayı nedeniyle gerçekleştirdiği mahalle delege seçimlerini tamamladı. Parti hafta sonu itibariyle ilçe kongrelerine başladı. Devam eden kongre sürecine ilişkin konuşan il başkanları “Kongreleri kesintisiz sürdürüyoruz. Bir ay sonra il kongrelerimiz başlayacak” dedi.

CHP’nin yarın görülecek kurultay davasının devam eden kongrelere olumsuz bir etkisi olmadığını belirten başkanlar “Süreç aynen devam ediyor. Hiçbir kesintiye uğramadı. İstanbul’da da zaten YSK kongrelerin devam etmesi yönünde karar verdi. Siyasallaşan yargının yaptıkları bizim olağan akışımızı engelleyemez. Karalar bağlamanın anlamı yok. İsteyen istediğini yapabilir. CHP, 21 Eylül’de olağanüstü kurultayını yapacak. Kendi iç dinamikleriyle çalışmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. CHP’nin olağan kurultay takvimine göre, il kongrelerinin 11 Ekim’de başlayacağını aktaran başkanlar “İl kongreleri 5 Kasım’da sona erecek. Kasım sonu da olağan kurultayımızı yapacağız. Olağan kongre süreci bittiğinde de tüm tartışmalar kapanmış olacak” diye konuştu.

ÖRGÜT ANKARA MİTİNGİNDE

Yarın görülecek kurultay davasının parti üyelerine etkisini yorumlayan başkanlar “Üyelerimizin çoğu ‘Gelelim, bir şeyler yapalım. Yürüyüş düzenleyelim. Destek verelim’ diyor. Bölünme, ayrılma gibi şeylere girmek CHP’ye zarar verir ve bunu da herkes biliyor. O yüzden CHP, bir bütün halinde. Partide kenetlenme var” dedi. Partinin tüm il başkanlarının bugün Ankara, Tandoğan’da saat 17.00’de “Kayyuma hayır” demek için yapılacak mitinge katılacağını aktaran başkanlar “Örgüt olarak orada olacağız. Her ilden üyemiz Ankara’da partisine ve seçilmiş yönetimine sahip çıkacak” değerlendirmesini yaptı.

HERKES DAVAYI BEKLİYOR

Öte yandan; CHP’de yarın görülecek dava için her senaryo konuşuluyor. Partide konuyla ilgili yorum yapan herkes “hukuken olumsuz bir karar çıkmaması gerektiğini” söylüyor. Parti yönetiminden bazı isimler, sürecin uzatılması için yarın erteleme kararı verilebileceğini söylüyor. Bazı milletvekilleri ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına ve İstanbul’da il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına işaret ederek “Bu kararlara ve açıklamalara bakınca Ankara’da da benzer bir karar çıkacak. MHP’nin yaşadığı gibi bir kongre süreci yaşatılmaya çalışılacak” yorumunu yapıyor.

Mahkemeden çıkacak olası kararların partide nasıl bir etki yaratacağı da tartışılıyor. Parti yönetimi ve çoğu il başkanı “CHP’de bölünme olmaz, CHP kayyumu tanımaz” derken, bazı partililer de “Olumsuz bir karar partiyi karıştırır. Bölünme olur mu, bilemiyorum” yorumunu yapıyor. Bu noktada Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mahkemeden çıkacak olumsuz bir karara karşı nasıl bir yol haritası izleyecek, merak ediliyor.