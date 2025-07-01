CHP kurultay davasının ertelenmesine tepkili, yazın yurttaşın gündemini konuşmak istiyor: ‘Yaz boyu CHP konuşulsun istiyorlar’

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin kurultay davasını görüşürken CHP’nin il başkanları, parti üyeleri, belediye başkanları ve bazı milletvekilleri de CHP genel merkezinde toplandı. Davanın 8 Eylül’e ertelendiği haberi “yetersiz bir karar” olarak karşılandı.

Davayı mahkemede takip eden Parti Meclisi üyeleri ve genel başkan yardımcıları da karar sonrası genel merkeze geldi. Genel merkezin bahçesine toplanan milletvekilleri ve parti kurmaylarının en çok tekrarladığı yorum “Bu süreç bugün bitmeliydi. Erteleme olması bile haksızlık” oldu. Partiye desteğe gelen sıradan üyeler ise “Şu ortamda konuştuğumuz gündeme bakın. Erteleme kararına bile seviniyoruz” gibi tepkilerle dava kararını yorumladı.

CHP lideri Özgür Özel de karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir. Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır. Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz” dedi. Yurttaşları bugün İstanbul’da, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğunun 100. günü için yapacakları mitinge çağıran Özel “20.30’da; demokrasi ve adaletin 100 karasında ve darbenin 100. kara gününde, direnişin kalbinde Saraçhane’deyiz” ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca karar sonrası Ankara’daki kurmaylarını telefonla arayarak durum değerlendirmesi yaptı.

HİKMET ÇETİN’DEN DESTEK

Genel merkezin bahçesinde hukuki sürece ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, ortada kararın ertelenmesi için hukuki bir sebep olmadığını söyledi. Siyasi parti seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Çiftçi “Mahkeme süreci 8 Eylül’e ertelemesi doğru değil. YSK’nin bakacağı işe Asli Hukuk Mahkemesi bakamaz. Süreci uzatıyorlar. Davayı reddedecekler” dedi. Yönetime destek için genel merkeze gelen Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin de “Parti içi birliğin şart olması lazım. Olmadığı zaman iktidardaki partilere yardım etmek demektir. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi. Çetin, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşüp görüşmediğine ilişkin de “Görüşmem olmadı. ‘Ben geleceğim, bıraktığım yerden devam edeceğim’ diyor. Ben böyle beyanat verenlerin bir fayda olacağını sanmıyorum. Bunun için de gitmedim” dedi.

‘YARGI KARARIYLA KİMSE OTURAMAZ’

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, önceki yönetimin döneceğine yönelik bir karar çıkması ihtimali üzerinden yapılan tartışmalarla ilgili “Biz buradayız, partimiz emin ellerde. Partimizi hiçbir şekilde teslim etmeyiz. Eğer bir arkadaşımız, büyüğümüz genel başkan olmak istiyorsa, mahalle seçimleri başlar, oradan başlayarak Sayın Özgür Özel gibi delegenin karşısına çıkar, delege onu sınava tabi tutar, başarılı olursa kazanır. Bunun dışında, AKP’nin yarattığı gündemle, yargı kararlarıyla bu koltukta oturabilecek hiç kimse bu partide yok” tepkisini gösterdi.

‘MİTİNGLERE DEVAM EDECEĞİZ’

Parti kurmayları, genel merkez bahçesinde yaptığı değerlendirmeler sonrası partiye desteğe gelenleri odalarında ağırladı. Sonrasında ise kendi içlerinde süreci değerlendirdiler. Davanın ertelenmesini beklediklerini anımsatan CHP kurmayları, Özel’in “Sonuç değil, süreç odaklı bir dava” sözlerine işaret etti. “İktidar yaz dönemi boyunca CHP konuşulsun istiyor” diyen kurmaylar “Eylül’de bir şey çıkacağı yok. Ama süreci uzatıyorlar. Ama bu bizim gündemimizi değiştirmeyecek. Davayla ilgili konuştuğumuz herkes bize destek veriyor. Halk bize ‘Sakın eğilmeyin. Genel merkeze sahip çıkın’ diyor. Biz desteğin gereğini yapacağız. CHP iyi bir ivmede gidiyor ve iktidar da bunu yargı operasyonlarıyla engellemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. Buna karşı yaz dönemini mitinglerle ve partinin yeni program çalışmasıyla sürdüreceklerini belirten kurmaylar “Gelecek hafta MYK içinde program tartışmasını başlatacağız. 5 Temmuz’da Amasya’da mitingimizi gerçekleştireceğiz. Yazın mitinglere hiç ara vermeyeceğiz” diye konuştu.