CHP Kurultayı'nda son gün: PM ve YDK seçimleri yapılacak!

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nda final günü başladı. Ankara Arena’da yapılan kurultayın üçüncü gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri gerçekleştirilecek.

ÖZEL, TÜM OYLARI ALARAK GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Dün yapılan genel başkanlık seçiminde Özgür Özel’in tüm geçerli oyları alarak yeniden genel başkan seçilmesiyle gözler bugün yapılacak kritik oylamalara çevrildi.

Genel başkanlık seçiminin tamamlanmasıyla gözler, parti örgütü tarafından büyük önem verilen PM ve YDK seçimlerine çevrildi.

PM VE YDK SEÇİMLERİ YAPILACAK

Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’nu belirleyecek seçimler nedeniyle salonda yoğun bir katılım bekleniyor. Delegeler, CHP’nin önümüzdeki dönemdeki yönetim yapısını şekillendirecek isimler için sandık başına gidecek.

Kurultayın ilerleyen saatlerinde aday listeleri ve seçimin ayrıntıları netleşecek.

Kurultayın ilk gününde tüzükte yapılan değişiklikle 52 kişiden oluşan PM, 70’e; sekiz kişiden oluşan BKSP ise 10 kişiye çıkarılmıştı. Bu kapsamda Özel bugün 80 kişilik bir anahtar liste oluşturacak.

Edinilen bilgiye göre, Özel, 23 kişiden oluşan mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listesine alacak.

PM ve YDK adaylık başvuruları için saat 08.30’a kadar belirlenen süre iki kere uzatıldı. Adaylık başvuruları saat 09.30’da sona erecek.