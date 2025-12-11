YouTube yayınında sağcılara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle gece saatlerinde evinden gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever tutuklandı.

Küçükçekmece Adliyesi'nde sabah saatlerinde ifadesi alınan ve öğle saatlerinde Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Aysever'e 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması yöneltildi.

TKP'DEN 'SERBEST BIRAKIN' ÇAĞRISI

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada, Enver Aysever'in, YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterilerek, şunlar kaydedildi:

"Gazeteci Enver Aysever’in antikomünist hezeyanlara verdiği yanıtı önce yandaş medya eliyle hedef gösterip ardından da gözaltı kararı çıkaranlar bir kez daha sağcılığın en yalın halini sergilemiş oldular. Bu ülkede sağcı iktidarların yarattığı ağır çürüme ve ahlak sorununa işaret etmek değil, susmak suçtur. Enver Aysever derhal serbest bırakılmalıdır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e verdiği röportajda, şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstedikleri zaman malınıza el konuluyor; ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım.”

Aysever de, Hasan İmamoğlu'nun bu ifadelerine tepki göstererek “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” demişti.

Gözaltı öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Enver Aysever, sözlerinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirterek, şunları kaydetmişti:

Her zaman olduğu gibi sözlerimi çarpıtmışlar! Hasan İmamoğlu'nun sözlerini yorumladım. Sağcılar diye yaptığım tarif; Devletin malına çökenler, doğayı katledenler, sahte dinciler, milliyetçiliği kullanalar, ihaleci zenginler gibi tiplerdi (...) Bir akıl yürütme ile örnek verdim. Maalesef yayını izlemeden yine hedef göstermişler. Şaşırdım mı? Hayır."