Son Dakika... Erdoğan'dan TİSK'e 'asgari ücret' mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 26'ıncı Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

2026 yılının asgari ücret oranına ilişkin konuşan Erdoğan ''Yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde kimsenin emeğinin gözardı edilmediği bir sistem hepimizin önceliğidir. Kefenin cebi yok. Öbür dünyaya mal mülk değil, adalet ve dürüstlük üzerine yaşanmış bir hayat götüreceğiz.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından bazı kısımlar şöyle:

''Sadece bu yıl içinde yüreklerimizi yakan kazaları dikkate aldığımızda, daha fazla gayret etmemiz, işi daha sıkı tutmamız gerektiği anlaşılıyor. Şayet ihmal, özensizlik, dikkatsizlik veya daha fenası kâr hırsı sebebiyle tek bir emekçimizin bile canı yanıyor, burnu kanıyorsa, bunun vebalini başta işverenlerimiz olmak üzere, hiçbirimiz taşıyamayız. Her türlü tedbirin alınmasını sağlayacak, insan hayatını ilgilendiren böyle bir konuda işi asla şansa bırakmayacağız.

Kasım ayında 0,87 gelen enflasyon, doğru yolda olduğumuzu teyit etti. Hayat pahalılığının temel sebeplerinden biri olan fiyatlama davranışındaki bozulma da yavaş yavaş düzeliyor. Fırsatçılıkla mücadelemiz ise hız kesmeden devam ediyor. Orta Vadeli Programın rehberliğinde, enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız.

İSTİHDAM TEŞVİK PROGRAMI UZATILDI

'Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki' programında 24 ila 54 ay arasında sosyal güvenlik desteği sunuyoruz. Bu teşvik programının 2026 yılı sonuna kadar uzatılacağına dair müjdeyi de bugün burada paylaşmak istiyorum.

KOBİ'lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 liralık desteği 2026'da 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Büyük ölçekli firmalarımızı da programa dahil ediyoruz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

('Terörsüz Türkiye' adı altında başlatılan süreç için TBMM'de kurulan komisyon) Milletimizin sürece dair umutlarını güçlendiren komisyonun, aynı öz güvenli yaklaşımı son ana kadar devam ettireceğine inanıyorum.''

İŞÇİ TEMSİLCİLERİ MASADA BULUNMAYABİLİR

Erdoğan, TİSK'e asgari ücret mesajı verirken komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, kulislerde konuşulan 'Yüzde 20-25 arası' rakamları kabul etmiyor. Dolayısıyla Türk-İş, bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda her yıl olduğu gibi TİSK'in karşısına oturmamaya karar verebilir. Çünkü Türk-İş’in geçen yılın aralık ayındaki görüşmeler sırasında 2025 için istediği asgari ücret bile 29 bin 583 liraydı. Türk-İş’in araştırmasına göre kasım itibariyle açlık sınırı 29 bin 828 liraya ulaşmış durumda. Yine Türk-İş’in araştırmasına göre, kasım itibariyle bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti yani olması gereken asgari ücret 38 bin 752 lira. Bu da kasım itibariyle geçerli olan bir rakam. İşçiler zamlı asgari ücreti ocak sonunda alacakları için o tarihe kadar bu rakam daha da artacak. Türk-İş asgari ücret belirlenirken, kendi yaptığı araştırmayı dikkate alıyor. Bu nedenle de Türk-İş’in kulislerde konuşulan bu rakamları kabul etmesi olanaksız.