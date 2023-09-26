CHP Kurultayı ne zaman? CHP'nin 38. Olağan Kurultay tarihleri...

Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:47

Güncelleme: 26.09.2023 - 17:47

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen PM 6 saat sürdü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunumuyla başlayan toplantıda, Genel Merkez ve il başkanlıklarının 2022 yılı kesin hesapları görüşülerek onaylandı.

CHP'NİN 38. OLAĞAN KURULTAY TARİHİ NE ZAMAN?



PM'de ayrıca 38. Olağan Kurultayın tarihi 4-5 Kasım olarak belirlendi. CHP Parti Meclisi (PM), 38. Olağan Kurultayın 4-5 Kasım'da Ankara'da yapılmasını kararlaştırdı.

Buna göre kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçimi yapılacak.

İl KONGRELERİ

CHP'de il kongreleri de devam ediyor. Şu ana kadar 33 ilde kongre süreci tamamlandı. Ankara'da hafta sonu yapılan kongrede Ümit Erkol il başkanı seçildi.

196 delegeye sahip İstanbul'da ise il kongresi 8 Ekim'de yapılacak. Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile Cemal Canpolat adaylıklarını açıkladı.

İl kongreleri 15 Ekim'e kadar sürecek.