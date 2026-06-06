CHP'li 100 eski il kadın kolları başkanından mutlak butlan tepkisi: Özel'in ve örgütümüzün iradesinin yanındayız

CHP’nin Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayının iptaline ilişkin verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevine iade edilmesi geniş kesimlerce eleştirilirken parti içinden de tepkiler yükselmeye devam ediyor. Bir tepki de önceki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolu Başkanlığı görevinde bulunmuş kadınlardan geldi.

100 CHP'li eski il kadın kolları başkanı mutlak butlana karşı tavrını ortaya koydu. Kendisi de eski kadın kolları genel başkanı olan ve seçilmiş CHP yönetiminde Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Aylin Nazlıaka CHP'li isimlerin ortak mesajını kamuoyu ile paylaştı.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Nazlıaka'nın paylaştığı metinde önceki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolu Başkanlığı görevinde bulunmuş kadınlar şu ortak açıklamayı yaptı: "Partimize ilişkin verilen mutlak butlan kararını; siyasi partilerin demokratik işleyişine, seçme ve seçilme hakkına, örgüt iradesine ve parti içi demokrasiye aykırı bulduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Siyasi partiler, demokratik hayatın vazgeçilmez kurumlarıdır. Parti organlarının ve yöneticilerinin meşruiyeti, üyelerin ve delegelerin özgür iradeleriyle gerçekleştirdikleri seçimlerden kaynaklanır. Bu nedenle, demokratik süreçler sonucunda ortaya çıkan örgüt iradesini yok sayabilecek her türlü müdahalenin; demokrasiye, hukuk devleti ilkesine ve siyasal temsil hakkına zarar vereceğine inanıyoruz.

Bu anlayışla, partimizin kurultayında örgütümüzün demokratik iradesiyle seçilen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün iradesinin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüz yılı aşkın kurumsal birikiminin, demokratik geleneklerinin ve hukuk devleti anlayışının korunması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."