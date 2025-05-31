31 Mart yerel seçim zaferinden bugüne… CHP'li 11 belediye başkanı gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı, 284'ü hakkında gözaltı kararı verildi

Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu CHP'li 11 belediye başkanı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerden bugüne kadar geçen süre içinde gözaltına alındı, altısı tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildiği 2019'dan bu yana iktidar çevrelerinin hedefe koyduğu Ekrem İmamoğlu hakkındaki denetim ve yargı süreçleri, Cumhurbaşkanlığı adaylığının güçlenmeye başlamasıyla birlikte yoğunlaştı. Yatay geçişinin usulsüz olduğu iddiasıyla 18 Mart'ta lisans diploması iptal edilen İmamoğlu, bir gün sonra "yolsuzluk" ve "terör" bağlantılı iki ayrı soruşturma kapsamında İBB bürokratı birçok isimle birlikte gözaltına alındı. İmamoğlu, kendisinin tek aday olduğu, partisi CHP'nin bir sonraki seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek önseçimin düzenlendiği 23 Mart'ta ise tutuklandı. 31 Mayıs 2025'e kadar, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda hakkında gözaltı kararı çıkarılan kişi sayısı 284 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'u alan, Türkiye'yi alır" diyerek önemini vurguladığı İBB Başkanlığının 2019'da Ekrem İmamoğlu tarafından kazanılması, yalnızca bir belediye başkanlığı zaferi değil, aynı zamanda iktidarın uzun yıllardır elinde tuttuğu psikolojik üstünlüğün kaybı anlamına da geliyordu. Bu nedenle İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte belediye başkanı olarak sürdürdüğü faaliyetlerden çok siyasi varlığı konuşulmaya başlandı. İBB Başkanlığını kazandığı 31 Mart 2019'daki seçimin tekrarlanmasıyla başlayan süreç, İmamoğlu hakkındaki adli soruşturmalar, İBB'ye ilişkin müfettiş denetimleri, İmamoğlu'nun 1990'daki yatay geçişinin usulsüz olduğu iddialı lisans diplomasının iptali ve sonrasında tutuklamaya kadar uzandı. ANKA Haber Ajansı, yerel seçim zaferinin ardından CHP'li İstanbul belediyelerine yönelik başlatılan soruşturma ve operasyonları derledi.

AKADEMİK BİR İŞLEMDEN FAZLASI

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun 1990'daki yatay geçişinin usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasının iptaline karar verdi. Bu karar kamuoyunda, sadece akademik bir işlem değil, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının önünün kesilmesi olarak değerlendirildi. İmamoğlu ve İBB'ye yönelik bir süredir çeşitli kişilerce dillendirilen operasyon ise saatler içinde geldi.

İmamoğlu, 19 Mart sabahı evine yapılan polis baskını sırasında kaydettiği videoda, "Üzülerek söylüyorum ki milletimizin iradesini gasbetmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, ülkenin emniyet güçlerini bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yığılmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum" diyerek hakkındaki gözaltı kararını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yolsuzluk" ve yerel seçimlerdeki kent uzlaşısına ilişkin "terör" iddialı iki ayrı soruşturmadan çoğunluğu İBB bürokratı ve çalışanı toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. CHP'nin gelecek seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 23 Mart'taki önseçime tek aday olarak giren İmamoğlu, iki soruşturmanın da "şüphelisi" olarak dört günlük gözaltı sürecinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.

"Yolsuzluk" soruşturmasında İmamoğlu ile Beylikdüzü'nün CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin da arasında bulunduğu 48 kişi tutuklandı.

"Terör" soruşturmasında ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tutuklanması kararlaştırıldı. Bu isimlerden, sağlık sorunları uzun süre gündeme getirilen ve tutuklu bulunduğu sürece birkaç kez hastaneye sevk edilen Polat, daha sonra "ev hapsi" ile serbest bırakıldı.

İmamoğlu'nun yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Şahan İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırdı. Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyım olarak görevlendirildi.

OPERASYONLAR "DALGA DALGA" DÜZENLENDİ

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması da geçmişteki Ergenekon-Balyoz soruşturmaları gibi "dalga dalga" genişletildi. Soruşturmanın 26 Nisan'daki ikinci dalga operasyonunda 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişiler arasında bulunan İBB güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik ve 2023'te Üsküdar sahilindeki bir büfenin yıkımı esnasında darbedilen İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten'in de arasında bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

Soruşturmanın 20 Mayıs'ta düzenlenen 3. dalga operasyonlarında gözaltına alınan 29 kişiden Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Asistanı Arzu Can, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünde şoför olan Çağatay Takaoğlu ve İBB Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın arasında bulunduğu 13'ünün tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturmada 4. dalga operasyonlar ise 22-23 Mayıs'ta düzenlendi. Gözaltı kararı çıkarılan 49 kişiden İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın da arasında bulunduğu 25'i tutuklandı.

SON OPERASYONDA CHP'Lİ BEŞ BELEDİYE BAŞKANINA GÖZALTI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ile başlayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmalarıyla genişleyen CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara 31 Mayıs 2025 sabahı yeni bir dalga eklendi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Alican Abacı ve Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Rıza Can Özdemir ve Ömer Kazancı, eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile AĞAÇ AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay'ın arasında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Son yerel seçimlerden bu yana gözaltına alınan CHP'li belediye başkanı sayısı 11'e yükseldi.

GİZLİ TANIK İFADELERİYLE BAŞLAYAN SORUŞTURMA "ETKİN PİŞMANLIK" İFADELERİYLE SÜRÜYOR

İBB'ye yönelik soruşturmada "Çınar", "Ladin", "Meşe", "Doğan", "Şahin", "Kartal" kod adlı gizli tanıkların iddialarının ağırlıklı olarak yer alması, operasyonların siyasi olduğu eleştirisini yönelten muhalefetin, aynı şekilde yürütülen ve sonradan "kumpas" olduğu ortaya çıkan Ergenekon soruşturmalarıyla benzerlik kurmasına neden oldu. Gizli tanıkların dosyadaki beyanlarında doğrudan tanık oldukları olayları anlatmadıkları, "duydum", "düşünüyorum" şeklinde ifadeler kullanması eleştirileri güçlendirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturmaya yönelik tepkilerinde sık sık "Meşe, Ladin, Çınar diye üç odundan yalancı şahit ve gizli tanık bulup iftira atıldığı" yönündeki eleştirileri dile getirdi.

MAKAM ŞOFÖRÜNE MAKAMLA TELEFON GÖRÜŞMELERİ SORULDU

İBB'ye yönelik soruşturma sürecinde gözaltına alınanlara ifadeleri sırasında, görevleri gereği yaptıkları işler ve bulundukları yerlere ilişkin sorular da yöneltilmesi dikkati çekti.

Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'na, emniyet ifadesinde bazı isimler gösterilerek, GSM hatlarının bu kişilerle neden "ortak baz" verdiği soruldu. Kasapoğlu, gösterilen isimlerinin tamamının belediye çalışanı olduğuna işaret etti.

Üzerine kayıtlı araçla Ö.Y. adlı kişinin neden yurt dışına çıktığının da izahı istenen Kasapoğlu, Ö.Y'yi tanımadığını bildirdi ve sorulan tarihin, aracı satın almasından yaklaşık 15 ay öncesi olduğuna dikkati çekti. Kasapoğlu, "Sorunun neden sorulduğunu anlamadım" beyanını verdi.

Kamuran Ataç'a ise makam şoförlüğünü yaptığı İBB Danışmanlarından Yakup Öner ile 6 yılda 799 kez yaptığı telefon görüşmesi soruldu. Ataç, "Yakup Öner’in makam şoförü olmam vesilesiyle aramızda bu kadar çok görüşme olması normaldir" dedi.

İTİRAFÇININ İFADESİ: "AMAÇLARI İMAMOĞLU'NA SEÇİM KAZANDIRMAK"

"Yolsuzluk" iddialı soruşturmada tutuklandıktan sonra "etkin pişmanlık" kapsamında salıverilen reklamcı Eyüp Subaşı'nın ise ifadesinde, "Ekrem İmamoğlu’nun danışmanları ve bu usulsüz işler içerisinde yer alan belediye bürokratları ve çalışanları 'sistem' diye tabir edilen bir oluşumun içerisindedirler. Bu oluşumun amacı, Ekrem İmamoğlu’na seçim kazandırmak ve siyasi iktidar olmaktır" dediği kamuoyuna yansıdı.