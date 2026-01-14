CHP'li Adıgüzel: Diyanet İşleri'nin TÜGVA'dan 1400 kişinin umre organizasyonu giderlerini karşıladığı doğru mudur?

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticileri ve mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen umre organizasyonuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Adıgüzel önergesinde, yaklaşık bin 400 kişilik bir grubun umre giderlerinin kamu bütçesinden karşılandığı ve toplam maliyetin 40 milyon TL’yi bulduğu iddialarını sordu.

"DİYANET TÜGVA'YLA BİR PROTOKOL İMZALADI MI?"

Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, şu soruları yöneltti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılı içinde TÜGVA mensuplarından oluşan yaklaşık bin 400 kişilik bir grubun umre organizasyonunun giderlerinin karşılandığı doğru mudur? Bu kapsamda toplam kaç TL harcama yapılmıştır? Söz konusu organizasyon için normal vatandaşlardan bin 500 ABD doları, TÜGVA mensuplarından ise 500 ABD doları alındığı iddiası doğru mudur? Aradaki fark hangi kalemlerden ve hangi bütçeden karşılanmıştır? Kamu kaynaklar kullanılarak belirli bir vakfa mensup kişilere ayrıcalıklı fiyat uygulanmasının hukuki dayanağı nedir? Bu uygulama hangi mevzuata göre yapılmıştır? Bu organizasyona katılan kişilerin isim listesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kontrol edilmiş midir? Katılımcı listesi kim tarafından ve hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Söz konusu umre organizasyonuna katılan kişiler arasında, hakkında adli tahkikat yürütülen veya kaçakçılık, silah bulundurma ve diğer yüz kızartıcı suçlardan iddianame düzenlenmiş kişiler bulunmakta mıdır? Varsa bu kişilerin isimleri, suç isnatları ve organizasyona hangi sıfatla dahil edildikleri nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, kamu bütçesinden finanse edilen bu organizasyon için TÜGVA ile bir protokol, sözleşme veya yazılı mutabakat imzalamış mıdır? İmzalanmışsa içeriği nedir? Bu organizasyona Diyanet personeli ve bazı gazetecilerin de dahil edildiği doğru mudur? Bu kişilerin ulaşım ve konaklama giderleri hangi bütçeden karşılanmıştır? Diyanet bütçesinden yapılan bu harcama için Sayıştay veya iç denetim mekanizmaları tarafından herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?"