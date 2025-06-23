CHP’li Adıgüzel’den Erdoğan’a ‘Ankara ahtapotu’ tepkisi: ‘İşte Ankara ahtapotu ve Erdoğan hukuku’

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yaptığı videolu açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor” ifadelerini anımsatarak iktidarın CHP’li belediyelere yüklenmesini eleştirdi. “İşte Ankara ahtapotu ve Erdoğan hukuku” diyerek açıklamasına başlayan Adıgüzel, “Erdoğan CHP'li belediyelerle uğraşadursun hem AKP’li belediyelerin hem de geçmiş dönemde AKP’de olan belediye başkanlarının yolsuzlukları ortaya çıkmaya devam ediyor. Fakat Erdoğan bunlarla ilgili hiçbir işlem yaptırtmıyor” dedi.

‘ADALET EŞİTSE ALTINOK HAKKINDA İŞLEM YAPILMASI GEREKİR’

Mahkemelerin Erdoğan’dan gelecek talimatını beklediğini söyleyen Adıgüzel, eski Keçiören Belediye Başkanı AKP’li Turgut Altınok’un 6 milyon liralık akaryakıt yolsuzluğunu anımsattı. Adıgüzel, “Bu durum belgelenmişti. Yani AKP logolu seçim araçlarının akaryakıtlarının kamu kaynaklarından karşılandığı ve bunun yaklaşık 6 milyon TL olduğuna ilişkin müfettiş raporları vardı. Bu konu ile ilgili Keçiören Belediyesi hem İçişleri Bakanlığı'na hem mahkemeye başvurdu. Müfettişlerin yaptığı araştırma sonucunda sadece akaryakıt konusu da değil 6 ayrı dosyada hata buldular ve mahkemelere sevk ettiler. 6 konuda herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Seneyi dolduracak savcılıkta neyi beklediğini de bilmiyoruz. Derhal Turgut Altınok ya da aday olduğu AKP tarafından bu kamu zararı karşılanmalıdır. 6 milyon TL yasal faizi ile birlikte belediyeye ödenmelidir” ifadelerini kullandı.

“Eğer adalet eşitse Altınok hakkında işlem yapılması gerekir” diyen Adıgüzel, “Hem Melih Gökçek ile ilgili hem Turgut Altınok ile ilgili gerçek bir araştırma yapılırsa buradan 50-100 tane İBB dosyası çıkar. Bu akaryakıt dosyasında da hem Turgut Altınok ile ilgili hem Belediye Başkan Yardımcısı hem ulaşım hizmetleri müdürü hem de 5 tane akaryakıt görevlisi ile ilgili çok açık suçlar tespit edilmiş. Mahkemeye sevk edilmiş ama hala işlem yapılmıyor, işte size Erdoğan hukuku” diye konuştu.