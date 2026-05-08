CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddialarını Doç. Dr. Onu Alp Yılmaz değerlendirdi: 'CHP birleştirmeli'

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiaları sonrası CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantı yapıldı. Toplantıda Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.

Dün akşam CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan partililer, “Başkan yapma” sloganlarıyla protesto gerçekleştirmişti.

Parti yöneticileri Köksal'a ulaşamadığını belirtirken CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Gelişmeleri Cumhuriyet TV’de yorumlayan Siyaset Bilimci Doç. Dr. Onu Alp Yılmaz şunları kaydetti:

“İktidar burada ‘Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelse dahi Türkiye'yi yönetemez. Bakın bunların içi karmakarışık’ dediği bir zemin yaratmaya çalışıyor. Bu bağlamda aslında Türkiye'yi yönetebilecek yegane aktör olarak kendilerini ortaya koymaya çalışıyorlar. Abdullah Öcalan'ın tırnak içinde iç cepheye katılma arayışıyla yolsuzluk yaptıklarını iddia ettikleri belediye başkanlarını transfer etme çabaları arasında bir paralellik var. Bu, Türkiye'deki bütün suçları ve suçluları iktidarın yanında hizalanmaya zorlayacak bir hamle olarak da yapılıyor. Şimdi bunu daha büyük ölçekte siyasi elitler arasında yapılan bir uzlaşı şeklinde de ortaya koymaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu aşamada son noktaya gelinliğinde yapacağı pek de bir şey yok. Adayları belirlerken yapılacak şeyler var. Sadece demek ki ‘seçim kazanıyor’ diye insanlar aday yapılmamalı. Bir de ilkesel zemin diye bir şey olmalı.”

"İKTİDAR BU KONUDA RAHAT"

Burcu Köksal’ın yoğun baskıya maruz kalmış olabileceğini kaydeden Yılmaz, “Bakın Özlem Hanım'la alakalı da eşi ve onun eşinin firmasına dair bir söylenti çıkmıştı. Yine benzer bir şey yaşıyoruz. Yine eşiyle alakalı iddialar var. Dolayısıyla bu insanların ticari yaşamlarından siyasi hayatlarına kadar kapsamlı bir araştırma yapılması son derece önemli. İktidarla bu kadar asimetrik bir güç durumundayken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu açıdan mermer gibi olması gerekir. Bu insanların geçişleri normal zamanda olsa elbette buna toplumsal tepki gösterilir. Ama iktidar bugün güvenlik kaygılarını arttırıp her meseleyi bu açıdan meşrulaştırabileceği bir zemin ürettiği yani ‘devlet haklı iç cephe’ kurgusuyla bunları meşrulaştırabildiği için bu konuda maalesef rahat” dedi.

"CHP MUHALİFLERİ BİRLEŞTİRMELİ"

CHP’nin muhalif kamuoyunu birleştiren bir çatıya dönüşmesini öneren Yılmaz, “2023’te sayın Cumhurbaşkanı ilk turda seçilemedi. Adayın yanlış olmasına rağmen seçilemedi. Bu ne demek? Türkiye toplumunun çoğunluğu Sayın Cumhurbaşkanı'na oy vermedi. Peki o seçim nasıl kazanıldı? Hatırlayalım. Muhalefetin içindeki farklılıkları kaşıyarak Türkiye bir kimlik siyasetine hapsolduğu için o kimlik siyasetinin farklı kutuplarını kaşıyarak hatta muhtemelen belli bir finansmanla alternatif bir muhalefet adayı desteklenerek o seçimin kazanıldığını gördük biz. Türkiye'de bütün muhalifleri bir araya getirecek bir tuğla bir çimento bir harç lazım. Bu ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hikayeyi artık oluşturması lazım” ifadelerini kullandı.